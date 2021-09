Métro x Trente présente The Beau Joe

Les amoureux derrière le compte Instagram coloré The Beau Joe désirent rendre les vins d’artisan plus accessibles; ils sont devenus à leur manière vinfluenceurs.

Leur petite histoire

Bianca: Ce n’est pas notre vocation principale. On a chacun nos emplois à temps plein. On a commencé notre page Instagram en 2018 pour le plaisir de répertorier et de partager avec nos proches nos découvertes de vins nature. Comme ni Julien ni moi ne sommes sommeliers de profession, on voulait s’y prendre différemment et adopter une approche plus ludique. On a ainsi décidé d’utiliser des illustrations et un langage plus familier dans nos publications. Julien: Quand on a lancé notre page, personne ne parlait de vins de cette manière. On voulait rendre ce sujet plus dynamique et accrocheur.

Moteur de motivation

Bianca: C’est de faire découvrir le vin nature, mais aussi de raconter l’histoire derrière la bouteille. On voulait parler des vignerons qu’on a découverts, des agences locales qui les distribuent ainsi que des restos locaux qui tiennent les produits.

Inspiration

Bianca: On puise notre inspiration dans la vie montréalaise locale, qui ne manque pas d’action. Avant la pandémie, on aimait bien aller s’asseoir à un bar, pour rencontrer les gens qui y travaillent et avoir un accès privilégié à leur vie, à leur quotidien. C’est aussi comme ça qu’on en a appris beaucoup sur les vins. Les deux endroits qui nous inspirent le plus sont assurément l’Express et le Mano Cornuto.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

Ce qu’on a senti avec la pandémie, c’est le sens de la communauté et de l’entraide. On a vu naître de belles collaborations; il y a vraiment quelque chose à apprendre de tout ça pour l’avenir.

Endroit préféré à Montréal

Julien: Les restaurants montréalais en général! On ne peut pas en choisir un seul, parce qu’il y en a plein qu’on apprécie. Pour nous, rien de mieux que de s’installer au comptoir, de jaser et de bien manger. On s’y sent toujours à l’aise.

Votre quartier

Saint-Henri, un quartier en pleine évolution. La rue Notre-Dame, qui traverse Saint-Henri, est intéressante parce qu’on peut y trouver plein de nouveaux commerces. Ils viennent peupler la rue et créer un sentiment de communauté dans le quartier.

Un endroit à découvrir à Saint-Henri

Julien: Le canal Lachine. C’est vraiment agréable d’avoir un espace tout près où regarder l’horizon et se ressourcer.