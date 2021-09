Métro x Trente présente Sarah-Maude Beauchesne

Sarah-Maude Beauchesne est scénariste, auteure et comédienne. Elle s’impose comme une voix incontournable au Québec, tant chez les adolescents que chez les adultes grâce à son style à la fois sensible, naïf et impudique. Ses angoisses, ses émotions, ses questionnements, ses épreuves et ses grands bonheurs sont le point de départ de tout ce qu’elle crée. Sa plus grande fierté est d’avoir la confirmation que sa voix se promène à travers ses écrits et de savoir qu’elle peut marquer le public à sa façon.

Moteur de motivation

Ouvrir un dialogue qui fasse réfléchir, qui apaise, qui provoque. C’est ce qui me tient à cœur! Quand j’imagine que mon propos va faire du chemin et qu’il va se rendre dans l’intimité des gens, dans les salons, dans les chambres, dans les couples, dans les amitiés, ça me donne envie d’écrire sans arrêt.

Un projet qui vous tient à cœur

J’en ai deux. Je viens de terminer le tournage de la troisième saison de Fourchette, qui va se retrouver sur tou.tv cet automne. C’est un projet très près de moi, où j’aborde les grandes questions existentielles de ma vie de femme. C’était important pour moi de parler de sujets qui ne sont pas assez abordés dans la sphère publique. J’espère provoquer des discussions et des réactions.

Cet automne, je sors aussi mon roman Au lac d’amour. C’est un livre qui parle de désir et que j’aurais aimé lire quand j’avais 17 ans, lorsque je me posais des questions sur ma sensualité et ma sexualité. Je voulais que ce soit assez universel et décomplexé, et que ça rejoigne plein de gens. C’est très tendre! Je l’ai écrit pendant la pandémie et je me disais que nous avions justement besoin de plus de tendresse.

Inspiration

Je vais boire du vin avec mes amies. Nous avons des discussions importantes, des prises de conscience. On partage, on parle de nos vies, on s’aide, on se conseille, on se chicane même parfois… Ce sont des moments qui sont très fertiles et qui m’inspirent longtemps après.

Endroit préféré à Montréal

Quand je pense à mon bonheur d’habiter à Montréal, c’est La Buvette Chez Simone qui me vient en tête. Pour moi, cet endroit représente LA soirée typique montréalaise. Quand on se retrouve sur la terrasse, mes amis et moi, on est presque certains qu’on va croiser 10 personnes qu’on connait, que la soirée va prendre un virage totalement inattendu. En plus, on sait qu’on va bien manger et qu’on va découvrir de bons vins. Si j’avais à organiser une sortie pour une personne qui n’a jamais mis les pieds à Montréal, on commencerait par aller marcher dans le Mile-End (qui est un quartier tellement vivant), on passerait par le mont Royal et on finirait assurément la soirée à La Buvette Chez Simone.

Votre quartier

Villeray. Je viens d’emménager dans ce quartier et je tripe ma vie! On dirait que j’arrive en ville. Je découvre un quartier très joyeux, qui regorge de petits coins de paradis avec des cafés, des beaux arbres… et tous mes amis habitent ce coin. J’ai le sentiment de revenir à la maison, mais je viens tout juste d’arriver.

Un endroit à découvrir à Villeray

Le café La Saison des pluies, tenu par un groupe de jeunes. Ils ont du bon café, tout est simple et délicieux. Il y a une belle terrasse, où tout le monde amène son chien. Cet endroit représente mes premières bonnes expériences dans le quartier Villeray.