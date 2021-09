Métro x Trente présente Paul Toussaint

Le chef du restaurant Kamúy Paul Toussaint rassemble les cultures culinaires des Caraïbes pour faire connaître une cuisine authentique rendant hommage à ses racines.

Moteur de motivation

J’aime cuisiner pour rendre les gens heureux, les satisfaire, et partager ma culture caribéenne et haïtienne avec la clientèle qui vient manger au restaurant. C’est aussi une façon de promouvoir Montréal à travers mes plats, parce que ça montre du même coup le multiculturalisme et l’ouverture d’esprit de notre ville.

Un projet qui vous tient à coeur

J’ai le grand rêve d’ouvrir un restaurant sur une ferme, près de l’eau. Un endroit où je pourrais produire et faire vieillir mon propre rhum (un autre beau projet que j’ai!), faire pousser des plantes exotiques, m’entourer d’animaux… Ce que je cultiverais serait servi au restaurant. J’aimerais plonger la clientèle dans l’univers des Caraïbes, tout en étant tout près de Montréal. On se dit même que ce serait intéressant d’avoir quelques chambres d’hôtes!

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Martine St-Victor, une stratège en communication on ne peut plus inspirante. On peut la lire dans la Gazette et dans La Presse. Elle collabore aussi à des émissions de radio et de télévision. Elle commente ce qui se passe à travers le monde et amène toujours un brin d’espoir. Elle est d’origine haïtienne, aime vivre à Montréal et s’implique beaucoup au sein de la culture Black. Elle aime mettre de l’avant la culture montréalaise, que ce soit en lien avec la musique, l’art ou la restauration… C’est vraiment quelqu’un d’emblématique pour la ville.

Inspiration

Je vais en Haïti. Je peux voir mes amis, retrouver les produits que j’aime, boire du rhum à profusion. Je me sens ressourcé et inspiré quand je suis là-bas. Je peux emmagasiner tant de choses, même quand je ne reste pas longtemps. Aussitôt que je descends de l’avion, je me laisse inspirer.

Endroit préféré à Montréal

Le restaurant Montréal Plaza, qui appartient à Charles-Antoine Crête. Quand j’y mets les pieds, je me sens dans les Caraïbes. J’aime son côté festif et chaotique; c’est le spot idéal. Le service est magnifique, je mange bien, je bois bien. Tout est parfait!

Votre quartier

Rosemont. Quand on sort du bouillonnement du centre-ville et qu’on arrive dans Rosemont, c’est là qu’on réalise qu’on est dans un quartier très convivial. Les gens se connaissent et se saluent. Les enfants peuvent jouer sans crainte dans les ruelles. Ça crée vraiment une belle synergie et un bon esprit de famille.

Un endroit à découvrir dans Rosemont

Le casse-croûte (et épicerie) Steve Anna. Ils offrent une excellente cuisine traditionnelle haïtienne; c’est l’endroit où je vais le plus souvent. C’est aussi une épicerie où je retrouve tous les produits haïtiens que je ne peux pas trouver ailleurs.