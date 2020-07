Pourquoi apprendre les arts à l’école?

Comme l’école se donne la mission de former l’élève dans sa globalité, l’enseignement de disciplines artistiques y est tout indiqué.

Arts plastiques, musique, art dramatique et danse permettent de stimuler la créativité, l’imagination et la sensibilité tout en favorisant l’autonomie, l’expression de soi et l’interaction avec son milieu.

Pourquoi?

Pourquoi dessiner, apprendre à jouer d’un instrument de musique ou faire de l’art dramatique à l’école? Si votre enfant s’interroge sur la pertinence des cours d’art qu’il doit suivre, voici quelques éléments de réponse que vous pourriez lui donner.

L’école est un lieu de développement global

Les disciplines artistiques viennent stimuler la créativité, l’imagination et la sensibilité, des composantes de l’intelligence au même titre que la logique ou la capacité à s’exprimer (Boudreau et Grenier, 2003). Ces disciplines encouragent également l’organisation de la pensée, le développement de la motricité, le sens critique et l’éveil des sens.

Développer des qualités recherchées

La créativité, l’imagination et la sensibilité sont des qualités largement recherchées sur le marché du travail qui implique, par exemple, de créer, de trouver des solutions, d’émettre des critiques constructives, d’être en relation d’aide ou en contact avec le public. Elles offrent aussi l’occasion de parfaire sa culture générale, ce qui contribue à enrichir sa connaissance du monde et à aiguiser son sens critique. Avoir une meilleure connaissance des choses, c’est pouvoir mieux les apprécier, se faire une opinion éclairée et prendre des décisions réfléchies.

S’exprimer différemment

Enfin, les disciplines artistiques permettent à l’élève d’exprimer son unicité, d’entrer en relation avec les autres et d’interagir avec son environnement. Elles représentent un mode de communication supplémentaire qui peut être aussi riche que la parole. De plus, elles peuvent être de bons moyens pour exprimer ses émotions et évacuer les tensions. Comment? C’est ce que nous allons voir!

Un outil de connaissance de soi

À la base, le dessin participe à la formation de l’enfant, car il l’aide à façonner progressivement son intelligence, l’habitue au travail personnel et éveille son goût de la découverte (Conseil supérieur de l’éducation, 1988).

Les arts plastiques permettent à l’enfant de prendre conscience de son environnement en reproduisant ce qu’il voit et en l’interprétant à sa manière. De plus, comme ils l’amènent à puiser en lui-même, à exprimer sa sensibilité et à faire appel à sa logique, il s’agit aussi d’un outil de connaissance de soi.

La musique, une mine d’or d’habiletés

Apprendre à jouer d’un instrument de musique est un défi qui sollicite plusieurs sens, comme la vue, l’ouïe et le toucher, et qui participe à la formation de l’intelligence de l’élève.

En plus de permettre l’acquisition de connaissances musicales, l’apprentissage de la musique favorise le développement de plusieurs compétences, dont :

la polyvalence

la concentration

la mémoire

la patience

la persévérance

l’esprit de communauté

Le saviez-vous? Selon Jonathan Bolduc, professeur à la Faculté d’éducation de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche en musique et apprentissages, les connaissances musicales (sons, rythmes, tonalités) aident les jeunes enfants à apprendre à lire. «Meilleure est la conscience des sons, des rimes, meilleurs les enfants sont en lecture et en écriture.»

L’art dramatique et la danse, des moyens d’expression

L’art dramatique favorise l’expression orale en public dans un contexte amusant, encourageant ainsi l’imaginaire, la créativité, l’esprit de collaboration et le sens de l’effort.

En plus d’aider l’enfant à renforcer son estime de lui-même, il sollicite l’expression corporelle. D’ailleurs, à l’instar de la danse, l’art dramatique amène le jeune à prendre conscience de son corps, à se mouvoir dans l’espace et à être à l’écoute de ses émotions et de ses sensations.

En contribuant au développement de son estime de soi, de sa personnalité et de son ouverture sur le monde, l’enseignement des arts à l’école est assurément une valeur ajoutée à la formation scolaire de l’élève.

Suggestions pour stimuler l’intérêt de votre enfant pour les arts à la maison

Chanter des comptines avec lui.

Écouter une musique qu’il aime et chanter avec lui.

Dessiner avec lui (sur une feuille, sur les vitres) en expérimentant divers médiums (feutres, pastels, etc.), en proposant des thèmes concrets (dessine-moi ton sport préféré) ou plus abstraits (représente en images la joie, la peur, le bonheur, etc.).

Peindre, faire de la pâte à modeler, de l’origami ou des bricolages.

S’intéresser à ses créations, lui demander d’expliquer ses œuvres et valoriser ses projets artistiques.

Danser avec lui.

Faire de l’improvisation ou jouer à «fais-moi un dessin».

Fabriquer des instruments de musique et les expérimenter : casseroles (tambour), bouteilles en verre remplies d’eau (flûte), plat de plastique rempli de pois ou de riz (maracas).