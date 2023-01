Les 15 emplois les plus en demande pour 2023

Il y a donc une forte demande pour les emplois, spécialisés ou non, dans les secteurs du numérique, de l’administration, de la vente et de la construction. Voici ceux les plus recherchés selon une analyse du marché de l’emploi mené par Randstad Canada.

«Avec le départ à la retraite de la génération des baby-boomers, les employeurs canadiens sont aux prises avec une pénurie de talents en métiers spécialisés et en postes cols bleus», explique la vice-présidente exécutive de Randstad Canada, Marie-Pier Bédard.

1 – Développeur

Dans ce monde numérique, tous les secteurs ont besoin de développeur pour soutenir leurs activités, et ce, que ce soit au niveau des PME ou chez les grandes entreprises et les gouvernements. La demande dans le secteur a accéléré durant la pandémie ce qui en fait un emploi prisé. Selon Randstad Canada, les salaires peuvent aller de 68 000$ à 155 000$.

2 – Gestionnaire des ressources humaines

Avec la normalisation du travail à distance et sous forme hybride, en plus des déficits et contraintes budgétaires engendrées par les années de pandémie, les entreprises ont grandement besoin de gestionnaires RH pour relever leurs défis. Les salaires pour ce poste vont de 75 000$ à 156 000$ selon Randstad Canada.

3 – Ingénieur mécanique

La croissance du secteur des énergie renouvelables fait augmenter la demande d’ingénieurs, mais ils sont aussi grandement demandé dans d’autres secteurs comme l’aérospatiale, l’automobile, la fabrication et le biomédical. Selon les chiffres de Randstad Canada, les salaires peuvent aller de 66 000$ à 131 000$.

4 – Soudeur

Avec de plus en plus de cols bleus qui prennent leur retraite et une pénurie de jeunes soudeurs qui s’est mise en place pendant des décennies, la demande pour des soudeurs est grande au pays. Leur salaire irait de 40 000$ à 74 000$

5 – Technicien/commis comptable

Bien qu’il y ait déjà beaucoup de nouveaux travailleurs en comptabilité, les besoins du secteur sont toujours importants. La comptabilité est même dans le système d’entrée express du gouvernement canadien tant des travailleurs y sont recherchés. Le salaire peut aller de 61 000$ à 114 000$ selon Randstad Canada.

6 – Infirmière

Ce n’est un secret pour personne qu’il manque d’infirmières dans les hôpitaux, la pénurie que nous connaissons n’est toujours pas à sa fin. Les salaires peuvent aller de 68 000$ à 94 000$.

7 – Commis d’entrepôt

La chaine d’approvisionnement est en grande demande avec une hausse de l’achat de biens de consommation fait du travail d’entrepôt un secteur en grande demande de travail qualifié ou non. Les salaires varient de 17$ à 29$ de l’heure.

8 – Conseiller au service à la clientèle

Ce secteur est en demande et nécessite une connaissance des technologies afin d’utiliser les logiciels de communication de l’entreprise. Les salaires vont, selon Randstad Canada, de 43 000$ à 74 000$.

9 – Chauffeur

Il y a une grande pénurie de camionneurs et de chauffeurs qui a des besoins plus élevés qu’avant avec l’augmentation des achats en ligne et les défis de la chaîne d’approvisionnement. Leurs salaires vont de 42 000$ à 65 000$.

10 – Associé aux ventes

La fermeture de nombreux magasins durant la pandémie ont fait trouver un nouvel emploi à plusieurs associés en vente. Les magasins ont besoin de retrouver leurs anciens effectifs maintenant que la demande est en hausse. Il est possible d’y faire entre 46 000$ et 84 000$ par an selon Randstad Canada.

11 – Assistant administratif

Il y a une forte demande dans ce milieu suite aux changements qu’a connus la profession dans les dernières années. Les salaires vont, selon Randstad Canada, entre 47 000$ et 99 000$.

12 – Analyste d’affaires

La numérisation des entreprises ainsi que la plus grande dépendance au big data a augmenté les besoins dans le milieu. Randstad Canada estime les salaires entre 62 000$ et 142 000$.

13 – Superviseur de production

Avec l’augmentation du commerce en ligne dans un marché toujours plus concurrentiel, les superviseurs de productions sont grandement demandés. Il est possible d’y faire entre 53 000$ et 114 000$ selon les chiffres de Randstad Canada.

14 – Coordonnateur du marketing numérique

Avec la montée du commerce électronique, ce ne sont plus que les agences de publicité, mais la plupart des entreprises qui demandent désormais ce genre de poste. Les salaires iraient entre 62 000$ et 112 000$.

15 – Chargé de projet de construction

Finalement, la 15e place revient au chargé de projets de construction qui sont grandement en demande, avec l’explosion du secteur immobilier au Canada. Selon Randstad Canada les revenus dans le domaine vont entre 61 000$ et 150 000$.