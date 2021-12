Changements climatiques: ENvironnement JEUnesse ira en Cour suprême pour faire condamner le Canada

L’organisme de défense environnementale ENvironnement JEUnesse «ne baisse pas les bras» et souhaite se rendre jusqu’à la Cour suprême du Canada, malgré deux revers devant la justice québécoise, soit devant la Cour supérieure du Québec et aujourd’hui devant la Cour d’appel du Québec. L’organisme veut intenter une action collective contre le gouvernement du Canada pour son comportement en matière de lutte aux changements climatiques.

Je suis très déçue de constater ce deuxième refus des tribunaux, mais nous ne baisserons pas les bras. Les changements climatiques menacent nos vies et notre sécurité, et vivre leurs impacts de plus en plus tangibles et menaçants m’inquiète. Je sais que je peux compter sur les jeunes que nous représentons pour continuer à se battre et faire valoir nos droits.

Catherine Gauthier, membre désignée de l’action collective et directrice générale d’ENvironnement JEUnesse