S’allier afin de promouvoir des milieux de vie durables partout au Québec

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Fondaction lancent une tournée afin de réfléchir aux enjeux de la durabilité dans les villes et les communautés du Québec. L’objectif de la tournée «Pour des milieux de vie durables au Québec» sera de favoriser les échanges entre les acteurs sur le terrain, les entreprises et les citoyens ainsi que redéfinir et de promouvoir des stratégies porteuses de prospérité durable. Pandémie oblige, on prévoit cinq événements virtuels du 9 mars au 6 avril.

«La pandémie et l’urgence climatique ont révélé la nécessité d’améliorer la qualité de vie des Québécois tout en réduisant les effets négatifs de l’urbanisation sur la planète. Il était primordial pour nous d’amorcer la réflexion d’un milieu de vie privilégiant le respect, des autres et du climat», explique Charles Milliard, pdg de la FCCQ. M. Millard se dit fier de s’être associé à Fondaction qui est, selon lui, «précurseur en finance durable, pour mener cette réflexion».

En marge de la tournée, la FCCQ et Fondaction souhaitent mener une consultation sur le développement de milieux de vie durables. Pour ce faire, les deux partenaires lancent un sondage, ouvert à toutes et à tous et disponible tout au long de la tournée. Il a été conçu en partenariat avec l’ organisme Vivre en ville. Les résultats seront dévoilés régions par régions lors des rencontres virtuelles.

Une tournée virtuelle qui mobilisera tout le Québec

La tournée «Pour des milieux de vie durables au Québec» mobilisera des leaders économiques et des représentants des gouvernements de proximité qui pourront échanger sur le thème des villes et des communautés durables. Il s’agira de faire ressortir des solutions novatrices et les meilleures pratiques pour des villes et des communautés durables dans différentes localités au Québec.

À Fondaction, notre thèse d’investissement est que l’économie doit changer et qu’elle va changer pour répondre aux besoins des personnes en respectant les limites de la planète. En allant sur le terrain aborder la question des milieux de vie durables, cette tournée nous permettra d’approfondir notre compréhension des enjeux et de favoriser l’émergence de solutions innovantes. Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

Afin de rassembler et de mobiliser l’ensemble des partenaires concernés par ces enjeux, notamment les entreprises et les municipalités avoisinantes, la FCCQ et Fondaction comptent sur l’appui du réseau des chambres de commerce présentes sur l’ensemble du territoire québécois, et la collaboration de Vivre en ville.