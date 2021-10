3 bières réconfortantes à essayer

Des couleurs sur le mont Royal, des citrouilles, des sucreries et… une bonne mousse! Quoi de mieux pour célébrer l’automne? Le Bièrologue vous propose trois bières aux accents sucrés, épicés ou chaleureux, idéales pour la saison.

Legendre

Dunkel, style allemand, 4,6% d’alcool, Brasserie Silo

«Alors que le soleil se fait plus rare, on craque pour l’une des rares dunkels d’ici, des bières “sombres” de style allemand qui offrent des flaveurs tout en finesse. La Legendre est à la fois douce et moelleuse. Ses touches de pain grillé et de noisette sont très agréables. Sa mousse est magnifique! Prost!»

À déguster avec des plats rôtis, des saucisses, ou une fondue d’automne.

Mon Pain Royal

Extra Special Bitter (ESB), 5% d’alcool, Dispensaire Microbrasserie

«Brassée en plein centre-ville de Montréal, la Mon Pain Royal a tout ce qu’on attend d’une ESB: une belle couleur doré-cuivré, une touche d’herbe et de houblon, et une belle amertume. On l’aime à longueur d’année, mais particulièrement l’automne pour son côté biscuité et sa saveur maltée qui rappelle le pain.»

À déguster avec un délicieux fish and chips, un poulet barbecue ou une tarte à la citrouille.

Ale-Ô-Ween

Bière aux épices et à la citrouille, 7,8% d’alcool, Brasserie Le Trèfle Noir

«Cette brasserie abitibienne nous revient avec une bière à grand succès: la Ale-Ô-Ween. Avec un nom comme ça, on ne s’étonne pas de découvrir sa couleur orangée et son nez de bouquet d’épices et de citrouille. Sa petite chaleur d’alcool et son goût sucré subtil complètent parfaitement ce portrait typiquement automnal.»

À déguster avec un plat de dinde ou de canard, du fromage (cheddar doux, havarti), ou avec un dessert pas trop sucré.

Ces bières sont en vente chez Le Bièrologue – Le Vinologue au 4301, rue Ontario Est.