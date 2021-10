As-tu essayé de prendre une marche?

Les romantiques appellent ça de la mélancolie. Ceux qui en souffrent appellent ça «de la marde». Hé oui (sans point d’exclamation), la dépression saisonnière est arrivée (yé), et c’est la pire tendance depuis celle de ridiculiser le pumpkin spice (miam). Comment s’en sortir? Les conseils sont nombreux, si on se fie à ceux qui aiment en donner sans qu’on le leur demande.

Tu ne vois pas le boutte de ta dépression? Éclaire-la avec une lampe de luminothérapie! Ses rayons sont assez puissants pour faire la lumière sur tout ce qui va tout croche dans ton existence.

Tu ne cesses de ruminer tes problèmes? Facile: pense à autre chose! Les problèmes, c’est comme la pauvreté pis le racisme systémique: si on n’en parle pas, ça existe pu!

Trouve-toi un loisir. Le tricot, par exemple. Ainsi, tu auras un foulard un peu croche et pas près d’être terminé avec lequel essuyer tes larmes.

Tu es incapable de sortir de ton lit parce que le poids de ta tristesse te cloue au sol? «As-tu pensé prendre une marche?» te lancera une connaissance bien intentionnée. Retourne-lui son propre conseil et envoie-la promener.

Tu as l’impression que, bien plus que le ciel gris, c’est ton travail, la pression sociale, le manque d’argent, le manque de temps et la folle poursuite d’idéaux de réussite inatteignables sur une planète qui se meurt qui te dépriment? Suffit de réorganiser la société entière pour que l’on cesse tous et toutes d’être les esclaves du capitalisme!

Ben oui. Simple de même. Tu te sens stupide de ne pas y avoir pensé avant? C’est pas grave. Déprime pas avec ça.

Si t’as ri jaune ou un ti peu pleuré (aucun jugement) en lisant ceci, p’tête que tu devrais appeler Écoute Entraide. C’est gratuit, c’est partout à travers le Québec et c’est encore mieux que de manger de la crème glacée à même le pot (tu peux même faire les deux en même temps si ça t’aide).

Montréal: 514 278-2130

Sans frais: 1 855 EN LIGNE (365-4463)

