5 bienfaits sous-estimés du yoga 

La réputation du yoga comme étant une pratique complète et bénéfique pour la santé n’est plus à faire, et de nombreuses études scientifiques confirment maintenant ses bienfaits. Cette pratique cultive l’harmonie entre le corps et l’esprit à travers une vaste série de postures (asanas), de techniques de respiration (pranayama) et de méditation (dhyana), ainsi qu’avec la relaxation profonde.

Si la pratique occidentale est plus axée sur la forme physique, les exercices effectués se veulent, dans la pensée indienne, un moyen de préparer le corps à la méditation de longue durée.

Voici quelques-uns des nombreux bienfaits que la science attribue au yoga.

Un complément idéal à l’ensemble des sports

«Le yoga n’est pas un choix d’activité par rapport à un autre, c’est un complément au jogging, au basketball et même pour ceux qui font peu ou pas du tout de sport», croit Sophie Lymburner, fondatrice de YogaTribes. Puisqu’il s’agit d’une discipline très complète et variée, on peut ajuster notre pratique de yoga en fonction de nos besoins d’activité. On peut ainsi faire du yoga pour décompresser et s’étirer après une séance de cardio ou encore pour augmenter sa force par diverses postures d’équilibre.

Une meilleure conscience de son corps

Le yoga aiguise la proprioception, c’est-à-dire la perception du positionnement des différentes parties de notre corps dans l’espace, et l’interception, soit la capacité à percevoir nos niveaux d’activité physiologique. L’endurance, la force et la flexibilité sont également au rendez-vous.

Uu d’énergie plus élevé

Les yogis se réveillent généralement avec plus d’énergie, car le yoga favorise le sommeil réparateur. Des études démontrent qu’après une séance, les gens ont un niveau de concentration accru lorsqu’ils accomplissent différentes tâches cognitives. Raison de plus pour aller au studio juste avant une journée de boulot!

Une respiration plus ample

Une routine de yoga régulière donne une respiration plus calme au repos et plus aisée pendant l’exercice. La science avance également que la capacité pulmonaire et par conséquent la performance athlétique seraient augmentées.

Une gestion efficace du stress

La respiration diaphragmatique propre à l’apprentissage du yoga calme le système nerveux en stimulant le système nerveux parasympathique, la partie responsable du repos, et en inhibant le système nerveux sympathique, l’état alerte. Ce mécanisme a pour effet d’abaisser le rythme cardiaque ainsi que la tension artérielle, et de stimuler la digestion.

Routine de yoga sur chaise pour le télétravail

Cette courte routine de yoga sur chaise est accessible et sécuritaire pour tous, en plus d’être facile à effectuer au bureau.

Restez dans chaque posture pendant trois à cinq respirations complètes:



Torsion du côté gauche (répétez du côté droit)

Flexion latérale du cou, côté gauche (répétez du côté droit)

Flexion latérale du tronc, côté gauche (répétez du côté droit)

Extension du dos et des bras

Posture de l’aigle, bras gauche en dessous (répétez avec le bras droit en dessous)

Chameau (ouverture de la poitrine)

Cette routine est proposée par Philippe Couture, professeur de yoga à Montréal.