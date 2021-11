Sans-Façon Cosmétiques: plutôt oui merci!

Il y a plusieurs nouveautés beauté qui donnent envie de répondre: «non merci, sans façon», mais vraiment pas celles d’Andréanne Marquis, l’entrepreneure derrière Womance, qui vient de lancer sa marque de cosmétiques véganes fabriqués au Canada. Sans-Façon, employé ici dans le sens de simple et efficace, porte bien son nom. Voici nos produits coups de cœur de la griffe québécoise.

Le fond de teint

Révélation! Alors qu’on fuit généralement les fonds de teint puisqu’ils ont tendance à donner un look moins naturel et/ou à tirer la peau après un certain temps, celui-ci nous a réconciliés. Sa texture laiteuse fond bien dans la peau, et sa couvrance entre légère et moyenne unifie le teint sans obstruer les pores. Enrichi d’aloès et d’huile de carthame, il promet en plus d’apaiser le derme.

Microhic: la teinte «pâle moyen » qui semble associée aux Caucasiens (sur le site) est un poil trop foncé. À moins d’avoir passé tout l’été dehors, allez-y avec «pâle» ou «clair», surtout pour l’hiver.

52 $ – Disponible dans 6 teintes

La poudre libre

Pour s’assurer que notre nouveau fond de teint chouchou tienne, on applique la poudre libre de la maison. Elle est ultralégère, translucide, digne de celles des grandes maisons de cosmétiques. Le produit étant disponible dans cinq coloris, on s’assure de faire correspondre sa teinte à celle du fond de teint.

40 $

«J’ai voulu créer Sans-Façon de la même façon que m’est venue l’idée de Womance: en pensant à tous ceux qui, comme moi, n’étaient pas parfaitement comblés par l’offre dans le marché actuel. J’aime la routine de la mise en beauté, mais je me maquille peu au quotidien. Et je ne trouvais pas d’entreprise cosmétique qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Étant l’entrepreneure que je suis (rires), j’ai donc débuté des démarches pour comprendre l’industrie des cosmétiques, et de fil en aiguille Sans-Façon est devenu ce qu’il est aujourd’hui! Le parcours a été bien plus complexe que prévu, ayant nécessité d’innombrables tests et surtout des investissements considérables. Mais maintenant, on est partis, et… d’autres produits s’en viennent!» – Andréanne Marquis.

Le lait nettoyant

Oui, on peut bien nettoyer sans décaper. Ce lait nettoyant infusé d’huile de pépins de raisin et d’huile de jojoba nous débarrasse de toutes les impuretés en douceur. Il ne dessèche pas la peau, ni ne laisse de film gras à la surface, en plus d’être facile à retirer. Tout ce qu’on aime dans un nettoyant, quoi!

40 $

Le masque en feuille

Enfin un masque en feuille qui tient sur notre minois! Grâce à ses ganses flexibles qui s’attachent derrière nos oreilles, il reste collé sur le front, le cou et même la barbe tout au long des quelque 15 à 20 minutes requises pour le laisser agir au max. Une fois le masque retiré, la peau est apaisée, et fraîche à souhait.

18 $

Tous les produits Sans-Façon sont véganes, sans cruauté, sans parabène et fabriqués au Canada. Ils sont en vente en ligne et dans la nouvelle boutique Womance à Québec.

La marque comprend également du fard à joues, du mascara, du gel à sourcils, un brillant à lèvres, quelques accessoires et bientôt un parfum qui sera dévoilé en novembre!