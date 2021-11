8 rénos rentables pour «booster» le prix de votre maison 

Rénover son cocon permet de faire grimper son confort, oui, mais aussi le prix de sa propriété. Pour rentrer dans son argent et maximiser le rendement sur le capital investi, il faut toutefois choisir les bonnes rénos… et savoir quand déposer le marteau et la carte de crédit. Si vous prévoyez mettre une pancarte devant la maison, voici les améliorations qui sont les plus payantes.

Rénover la cuisine, mais pas à tout prix

Une cuisine fraîchement rénovée et au goût du jour séduit à coup sûr les éventuels acheteurs, mais les travaux doivent être impeccables et les matériaux bien choisis, nuance la courtière immobilière Hélène Lauzier.

Des rénovations ciblées comme le remplacement du dosseret et du comptoir peuvent également contribuer à rehausser la pièce.

Vous souhaitez vous lancer dans une métamorphose complète? Faites tomber les murs et créez une aire ouverte lumineuse et spacieuse. «Les éventuels acheteurs recherchent un espace aéré dans lequel ils peuvent se projeter», ajoute Mme Lauzier. Une rénovation partielle ou complète de la cuisine vous rapportera en général de 75 à 100% des sommes investies, selon l’Institut canadien des évaluateurs.

Une salle de bain au goût du jour

En seconde place vient la salle de bain. Encore là, il faut faire des choix judicieux. Changer les robinets et les sanitaires peut se faire soi-même. Mais laissez les travaux de plomberie à un spécialiste. Attention, préviennent les experts: modifier le look ou remplacer un produit qui est encore en bon état va peut-être attirer les regards des acheteurs, mais cela a habituellement peu d’impact sur la valeur de la propriété.

Rafraîchir la peinture

Parfois, il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grandes rénovations dispendieuses. Rafraîchir la peinture est une solution abordable, simple et rapide qui donnera un meilleur coup d’œil. Effet wow assuré!

Un truc: repeindre ses murs en blanc permettra au potentiel acquéreur de mieux visualiser l’espace, comme sur une page blanche. Pour éviter l’effet froid et aseptisé, ajoutez quelques éléments de décoration colorés et coordonnés, mais pas trop!

Changer les portes

Changer la porte d’entrée ou encore les portes intérieures qui ont été bossées ou brisées par le va-et-vient peut être une bonne idée, surtout si on les remplace par des modèles de meilleure qualité. N’empêche, un coup de pinceau, pour éliminer les saletés et traces d’usure, s’avère l’option la plus économique.

Une toiture à toute épreuve

À quand remonte la rénovation de la toiture et la pose du bardeau? Une toiture en bon état est attirante pour les acheteurs, surtout dans un marché fort concurrentiel, rappelle Hélène Lauzier. Mais si vous souhaitez vendre rapidement, ce n’est pas le moment d’investir dans une toiture. «Les délais sont plus longs et les prix ont augmenté pendant la pandémie. Vous ne rentabiliserez pas votre investissement à court terme.»

Finir le sous-sol

Bricoleurs du dimanche, c’est le temps de finir le sous-sol! Une cave rénovée a assurément une plus-value sur le marché. Vous pouvez simplement en faire une grande pièce prête à être aménagée ou, si les finances sont au rendez-vous, ajouter une petite salle de bain ou de lavage, une pièce très prisée par les acheteurs. Dans le cas de la rénovation d’un sous-sol, le taux de récupération est plus bas, variant de 50 à 75%*. C’est donc préférable de le rénover pour d’abord en profiter vous-même plutôt que pour vendre dans l’immédiat.

Désencombrer

Ce n’est pas une rénovation à proprement parler, mais désencombrer et nettoyer demeure l’un des principaux conseils des courtiers immobiliers. «Avec les années, on accumule beaucoup de biens et d’objets. C’est le temps de s’en départir, de faire le tri et, au besoin, de les entreposer, indique Mme Lauzier. Les visiteurs ne veulent pas voir vos objets, mais bien les espaces!»

Changer les poignées et les luminaires

Votre budget de rénovations est limité, et le temps manque également? Ne vous lancez pas dans la rénovation complète d’une pièce! Un truc est de changer les poignées d’armoires, les luminaires et les interrupteurs pour des modèles contemporains.

En cas de doute, faites faire une préinspection. Un expert saura vous guider sur les réparations nécessaires à votre propriété avant de la mettre en vente. Ça évite aussi les levées de sourcil pendant les visites.

