3 brunchs festifs à essayer ce week-end

Qui a dit que le party ne pouvait pas lever le matin? Ces trois adresses gourmandes vous attendent avec une belle ambiance, des litres de café… et de bulles. Santé!

LOV

Envie de fraîcheur? Passez dans les restaurants LOV, qui viennent de réintroduire le menu brunch. Fidèles à eux-mêmes, ils nous proposent des assiettes 100% véganes avec de la verdure et des saveurs franchement intéressantes.

Leur tofu bénédictine pané est surprenant, légèrement assaisonné et pas sec. Un peu plus léger: la jolie tartine campagnarde à l’avocat finement garnie de micropousses et de radis. On accompagne le tout du délicieux mimosa signature de la maison élaboré avec du jus de poire et une feuille de sauge.

Cinq adresses: Dix30 (Brossard), centre-ville de Montréal (De La Montagne), Vieux-Montréal (McGill), Laval (Centropolis) et Toronto.

De 10h à 15h

Cathcart

Profitez de vos emplettes au centre-ville pour vous arrêter dans le bel atrium de verre de la Place Ville Marie, au Cathcart, ce grand concept de restaurants-comptoirs et bar vibrant. Ce 27 novembre, un brunch déjeuner à volonté organisé en collaboration avec Aire Commune sera offert. À vous les tranches illimitées de bacon, les seaux de mimosas à partager et les bons petits plats signés par le chef Nicholas Giambattisto (Un Po Di Piu).

Des DJs seront sur place pour mettre de l’ambiance. Réservez votre table dès maintenant. Prix fixe par personne: 32$

D’autres événements similaires auront lieu sporadiquement. Suivez les annonces du Cathcart sur leurs réseaux sociaux.

1 Place Ville Marie, Montréal

De 10h à 15h

Stationnement gratuit sur présentation d’une facture de 50 $

L’Oeufrier

Depuis qu’ils ont «inventé» la poutine déjeuner quelque part pendant l’été 2008 dans Villeray, les propriétaires des restaurants L’Oeufrier continuent de se renouveler.

Ils proposent depuis peu une carte de cocktails pour festoyer dès les premières heures. Au menu: des cocktails tropicaux au rhum québécois Chic Choc, d’autres plus réconfortants avec de la liqueur d’érable Coureur des bois et de délicieux mimosas réinventés, dont notre préféré, «La folle du 2e», qui est composé de jus d’orange, de purée de fraises et de vin mousseux.

On accompagne le tout de leurs décadents grilled-cheese, de leurs innombrables œufs bénédictines ultra appétissants ou, bien sûr, d’une de leurs 14 poutines déjeuners. Un gros creux? Prenez la «poutine à 40 piastres» (ci-dessous), qui comprend 1,5 livre de patates, 12 onces de sauce hollandaise, 4 œufs, 160 grammes de fromage et 1 livre de saucisse et de bacon. «Je n’ai jamais vu quelqu’un la finir», nous a confié notre sympathique serveuse Rebecca lors de notre visite à l’Oeufrier sur Masson, à Montréal.

Plusieurs adresses au Québec