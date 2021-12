Parler d’amour, une tendance en hausse sur Twitter

Si tout le monde parle de Métaverse, les utilisateurs de Twitter, eux, aspirent à plus de relations physiques. Le réseau social semble avoir été touché par la flèche de l’amour. En 2021, Twitter a observé une augmentation des discussions autour de l’amour. Une tendance qui pourrait dépasser le virtuel pour plus de réel en 2022.

«Après plus d’un an à rester à la maison, les gens se jettent sur Twitter et le message est clair : ils ont soif de connexions IRL pour la nouvelle année», a expliqué l’équipe marketing de Twitter dans son rapport. En 2021, les utilisateurs du réseau social n’ont pas hésité à parler d’amour en ligne. Des discussions qui ont augmenté de 65% par rapport à 2019, a précisé la plateforme qui n’a pas indiqué les chiffres de 2020.

Moins de virtuel pour 2022

Pour Twitter, cette tendance montre l’envie des internautes de renouer avec le réel en 2022. Après deux années rythmées par la pandémie de Covid-19, enchaînant les confinements et autres mesures de restrictions, les mots-clés comme «bar» ou «public» ont fait plus réagir les twittos que le mot «virtuel».

Dans une étude comparative menée par Twitter entre le 1er janvier et le 1er novembre 2020 et 2021 aux États-Unis, le mot-clé «Virtuel» a été moins utilisé, soit 52% moins d’utilisation par rapport à l’an dernier, tandis que les mots comme «Public» et «Bar» ont été plus largement présents dans les discussions. Ils sont apparus à plus de 32% et 22% respectivement dans les conversations sur Twitter : «La croissance des mots clés tels que ‘public’ et ‘bars’ est un signe que les gens veulent à nouveau quitter leur domicile. De plus, il est clair que le discours tourne autour de la connexion humaine et de la positivité cette année», a déclaré Twitter.

Un côté positif notamment observé sur les autres réseaux sociaux où faire des compliments s’impose de plus en plus comme une nouvelle mode.

Les internautes ont été nombreux à partager leur point de vue à propos des applications de rencontres sur Twitter. Le réseau social a comptabilisé 110.000 tweets concernant le téléchargement d’applications de rencontres, rien qu’en 2021. Les applications de rencontres ont largement occupé l’esprit des twittos puisque le sujet a engendré un tweet toutes les sept secondes sur le réseau social, entre janvier et novembre 2021 aux Etats-Unis, a rapporté Twitter.

Un intérêt constaté et confirmé par App Annie dans son classement des meilleures applications au troisième trimestre 2021. Tinder, l’application de rencontres, est la troisième application en matière de dépenses des consommateurs aux Etats-Unis, derrière Tiktok et Youtube.