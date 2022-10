Plein gaz sur les partys de la F1

Montréal vibrera au rythme des sons de moteur et des «pop» de bouteilles de champagne lors du week-end du Grand Prix du Canada, du 17 au 19 juin. Voici les célébrations entourant la F1 à ne pas rater dans la métropole.

Gala Tapis Rouge au Richmond

C’est devenu un classique du week-end de la F1: la crème de Montréal se retrouve au chic restaurant de Griffintown pour festoyer toute la soirée. Tapis rouge, station de fruits de mer, bouchées de toutes sortes, et bar ouvert. Ça promet d’être festif! L’établissement s’est associé cette année avec Mercedes-Benz pour bonifier son expérience VIP. Surprises et invités de marque sont promis.

Quand: 18 juin, de 19h à 3h

Où: Restaurant Richmond – 333, rue Richmond

Prix: 530 $, taxes et pourboires inclus

Réservation

MAXIM Grand Prix Party

Envie d’une bonne dose de glamour? Il faudra aller faire un tour à la prestigieuse fête MAXIM, dont les événements de renommée internationale sont courus par les grandes stars. C’est d’ailleurs la première fois que MAXIM, le magazine masculin américain, organise une soirée au Canada. Au programme: tapis rouge, aire de jeux comprenant des expériences de course, et des performances de T-Pain, Wyclef Jean, Frank Walker et Kim Lee (la DJ de Bling Empire sur Netflix) qui promettent de faire lever les fêtards jusqu’au petit matin.

Une aire extérieure avec plans d’eau a également été aménagée pour ceux qui ont envie d’une pause de «boum boum». Différents types d’expériences dits «premium» sont aussi offerts, dont un «grand salon VIP intérieur surélevé» pour 30 personnes avec garde de sécurité pour la modique somme de… 40 000 $!

Quand: 18 juin, de 20h à 3h

Où: Gare Windsor Montréal – 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal

Prix: à partir de 275 $ par personne

Site de l’événement

Playa Patrón

Photo : Gracieuseté

Envie d’un tour express à Tulum (sans devenir la risée de la Toile)? Direction le club de plage éphémère mis sur pied par la téquila Patrón au bassin Peel. Ce sera l’occasion de déguster les créations culinaires de l’ancien chef exécutif du NÜ Tulum, Cesar Castañeda, un cocktail tropical à la main, avec une ambiance chaude à souhait. Soleil, pas soleil, la température grimpera dans ces installations uniques.

Quand: du 16 au 19 juin

Où: bassin Peel, au bas de la rue Peel le long du canal Lachine, entre l’autoroute Bonaventure à l’est et la rue Wellington à l’ouest

Prix: brunch à 125 $ de midi à 14h et de 14h à 16h / Soirée à 35 $ de 17h à 23h

Réservation

Soubois

Photo : JF Galipeau

Profitez du Grand Prix pour aller redécouvrir ce superclub qui a subi toute une cure de jouvence à l’occasion de son septième anniversaire. Une nouvelle murale surréaliste de Jeremy Shantz enveloppe les lieux tandis que le bar central a été ouvert pour nous permettre de rester dans le feu de l’action peu importe où on se trouve. Terre et mer – et surtout fraîcheur – dominent la nouvelle carte. Pensez tours à fruits de mer, tartares de toutes sortes avec la juste dose de croquant, et tomahawk judicieusement assaisonné et grillé à point. Le fameux DJ David Morales est attendu le jeudi 16 juin, sinon DJ Spade (le DJ de Drake) et Donald Lauture (le Montréalais DJ officiel du club F1 Paddock) promettent de mettre de l’ambiance le vendredi.

Quand: du 16 au 18 juin, entre 18h et 3h

Où: Soubois – 1106, boul. Maisonneuve Ouest

Site du Soubois

Grand Prix Party par Ritz-Carlton

Le Ritz-Carlton de Montréal célèbre cette année 110 ans d’événements de prestige. C’est d’ailleurs entre les murs du célèbre hôtel que se déroulera un des partys les plus luxueux du Grand Prix, voire de l’année. Un bar à champagne, des stations repas conçues par le chef exécutif de l’endroit et des prestations musicales garniront la Cour des Palmiers, le Salon Ovale et sa terrasse ainsi que les salons et bars du second étage. Il va sans dire que la cravate noire s’impose!

Quand: 17 juin

Prix: 1000 $ par personne, plus taxes et frais de service

Où: Ritz-Carlton Montréal – 1228, rue Sherbrooke Ouest

Site de l’événement

La Voûte

Avec Halloween et le réveillon du jour de l’An, le Grand Prix est sans doute l’événement phare de ce club aménagé dans le sous-sol d’un des plus vieux gratte-ciel de la ville. Tellement qu’en plus des festivités prévues les 16, 17 et 18 juin, le cabaret propose un afterparty organisé par THE CODE 20, qui crée des soirées à travers le monde en suivant les compétitions de F1. Plusieurs DJ internationaux sont au programme!

Quand: 19 juin

Prix: 250 $ par personne, plus taxes et frais de service

Où: La Voûte – 360, rue Saint-Jacques VS-201

Site de l’événement

L’Auberge Saint-Gabriel

Destination de choix pour festoyer pendant le week-end de la F1, l’Auberge Saint-Gabriel a une programmation bien garnie encore une fois cette année. Avec un party par soir du 16 au 19 juin, on aura notamment droit à un tapis rouge sur lequel défileront des célébrités de chez nous, à de luxueux banquets et à une fête « ultra VIP ». N’oubliez pas de descendre au Velvet – le bar souterrain de l’établissement – pour vous déhancher toute la soirée.

Quand: du 16 au 19 juin

Prix: entre 30$ et 85$ par événement

Où: Auberge Saint-Gabriel – 426, rue St Gabriel

Site des événements

New City Gas

Photo : Gracieuseté

À l’aube de son 10e anniversaire, le New City Gas propose des festivités du Grand Prix marquées par l’art, la musique, la technologie et la gastronomie. Le duo électro canadien Loud Luxury fera lever les fêtards le vendredi. Le DJ international Steve Aoki sera aux platines le samedi et Guy Laliberté suivra le dimanche. Envie de casser la croûte? La cuisine méditerranéenne de Bazart (allô les délicieux mezzés) sera servie dans le sublime espace extérieur couvert qui nous transporte au bord de la mer (sauf qu’ici, l’eau, c’est le Dom Pérignon).

Quand : du 17 au 19 juin

Où : New City Gas

Prix : à partir de 30$

Réservations

BONUS PIT-STOP: Le Paddock Peroni

La Maison Peroni, qui produit la bière italienne du même nom, propose aux Montréalais.es et aux touristes de faire l’expérience de son paddock spécialement installé sur Sainte-Catherine à l’occasion du Grand Prix. Avec une voiture Aston Martin F1, une station de mixologie et un bar à bière Peroni, l’endroit promet d’être le spot pour prendre l’aperitivo durant le week-end de la F1.



Quand: du 16 au 19 juin

Où: 1192, Sainte-Catherine Ouest

Prix: accès gratuit, bar payant