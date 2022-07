Plein de bons jus à Soif de Cidre Montréal

Le rendez-vous Soif de Cidre Montréal aura lieu en présentiel, à l’extérieur, du 15 au 17 juillet au parc du Canal de Lachine. On pourra y rencontrer plus de 30 cidriculteurs de partout au Québec qui nous parlerons de leurs produits sous toutes leurs facettes.

C’est ce vendredi que débutera les festivités, présentées par la Société des alcools du Québec et organisées par les Producteurs de cidres du Québec.

Et ils n’en sont pas à leur premier événement du genre. Ces passionné.e.s organisent ce rendez-vous annuelle – auparavant baptisé Mondial des cidres – depuis 15 ans.

Voici quelques activités sur place :

Bistro SAQ Soif de découvrir

Ce bistro servira trois bons jus d’une même catégorie conçus par des cidriculteurs différents dans le but de découvrir les subtilités du breuvage. Vous pourrez par exemple déguster trois cidres rosés, pétillants ou encore de glace.

L’espace SAQ Soif de pommes

Cidres effervescents et cocktails savoureux vous seront servis dans cet espace à rafraichissements. Venez-y découvrir les mariages possibles entre les cidres et les spiritueux, les jus et les autres ingrédients magiques.

Soirée Étanche ta soif

Dès samedi 17h, venez festoyer, cidres mousseux et cocktails faits par des mixologues, dans une ambiance festive.

Espace Mocktails Éduc’alcool

Si vous êtes du type sans alcool ou avez une curiosité de goûter ce qu’un mixologue peut vous offrir dans la catégorie la modération a bien meilleur goût, passer faire un tour à ce kiosque qui saura vous hydrater autrement.

Espaces restaurants

Durant la fin de semaine, vous pourrez accompagner votre soif de menus bouffe rapides, créatifs et raffinés. Il y aura l’épicerie Urbaine Masson et Fromages amour et tradition qui prépareront des grilled-cheese, Milo&Fine serviront une grande variété de crêpes et Poutine Factory sera de la partie pour vous servir plusieurs sortes de poutines.

OFF Cidre

Durant toute la durée des festivités, des commerçants participants du quartier de Griffintown mettront en l’honneur leurs jus de pommes alcoolisés du Québec. Au menu ; rencontre avec des cidriculteurs invités sur place, accords mets et cidres et cocktails signatures thématiques.

Pour acheter vos billets ou pour plus de détails, visiter leur site web. Bonne soif!

Informations pratiques Vendredi 15 juillet : 17h à 22h

Samedi 16 juillet : midi à 22h

Dimanche 17 juillet : midi à 16h



Lieu : Hangar 1825, 40 Rue des Seigneurs, Montréal, QC H3J 1X4 Forfaits (les taxes et le service ne sont pas inclus) : Laissez-passer prévente – 20$* (valeur de 25$) (15 – 16 ou 17 juillet) L’entrée valide pour 1 journée

12 coupons de dégustation (les dégustations coûtent entre 2 et 7 coupons)

1 verre Écocup Laissez-passer régulier – 22$* L’entrée valide pour 1 journée (15 – 16 ou 17 juillet)

10 coupons de dégustation

