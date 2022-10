8 parents sur 10 manquent de ressources pour aider leur enfant anxieux

La campagne de sensibilisation Respire veut donner des outils aux jeunes et à leurs parents pour lutter contre leur anxiété.

Pas facile d’aider son enfant à faire face au stress et à l’anxiété… C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage commandé par la Fondation André-Boudreau. Avec la campagne Respire, la fondation entend bien leur venir en aide grâce à des outils concrets.

L’école, l’amitié, l’amour, les premières expériences, les questionnements, les jeunes en ont des raisons d’être stressé.e.s! Et leurs parents sont nombreux à s’en inquiéter. Avec son tout premier sondage mené par Maru Public Opinion, la Fondation André-Boudreau révèle que pas moins de 65% des parents québécois sont préoccupés par le stress et l’anxiété que leur enfant peut ressentir.

En plus de s’inquiéter pour leur progéniture, les parents aimeraient, pour beaucoup, être mieux armés pour soutenir leur enfant. Ils sont en effet 29% à se déclarer peu outillés pour aider leur enfant et, en moyenne, 83% des parents estiment avoir besoin d’être davantage aiguillés pour connaître les ressources et outils à leur disposition.

«Ces chiffres démontrent toute la pertinence de la campagne Respire, née d’une collaboration entre la Fondation André-Boudreau et le CISSS des Laurentides, a souligné Nadia Dahman, présidente de la Fondation André-Boudreau, par voie de communiqué. De par cette vision commune, la campagne Respire s’engage à perpétuellement offrir des contenus éducatifs et des outils en ligne aux enfants et aux adolescents, mais aussi aux adultes qui les accompagnent.»

Des outils pour mieux respirer

Pour attirer l’attention sur les outils qu’elle a développés et les ressources existantes, la fondation a donc lancé la troisième édition de sa campagne de sensibilisation, Respire. Son nouveau slogan? «Laisse pas ton stress avoir le dernier mot!»

Si son but est toujours de s’adresser aux jeunes – notamment sur TikTok avec la collaboration d’influenceur.euse.s comme Claudie Mercier, Melyna Phan, Emy Lalune ou encore les jumeaux Alexis et Mathis St-Laurent –, la campagne s’adresse aussi à leurs parents.

Définitions pour mieux comprendre la différence entre stress et anxiété, techniques de respiration pour se calmer, phrases aidantes pour se rassurer, catalogue de ressources spécialisées… Tous ces outils pratiques sont disponibles directement sur le site tuaslederniermot.com pour aider enfants et parents à faire face ensemble à l’anxiété.

Parce que, comme le dit Pascal Morrissette, porte-parole de la campagne, dans l’une des capsules TikTok de Respire: «C’est dur d’éliminer le stress et l’anxiété, mais ce qu’on peut faire, c’est comprendre d’où ils viennent pour mieux les contrôler.»

Le sondage auquel se réfère cet article a été mené en ligne par des experts en service d’échantillonnage et de données entre le 23 et le 26 août 2022 auprès de 506 parents québécois d’enfants de moins de 18 ans. La marge d’erreur estimée de ce sondage est de +/- 4,4%.