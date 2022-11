Photo: Gracieuseté, Time Out Market Montréal

Le menu des Fêtes du Time Out Market sera offert dès le 5 décembre.

Le Time Out Market passe en mode Noël

Pour célébrer son tout premier Noël post-pandémie, le Time Out Market se plongera très bientôt dans une ambiance festive! Au programme, un menu des fêtes inédit, et un marché de Noël qui regroupera plus d’une centaine de marques locales.

En trois ans d’existence, le Time Out Market Montréal, situé au cœur du Centre Eaton, n’a pas eu beaucoup d’occasions de faire la fête. Maintenant que les confinements sont derrière nous, il compte bien se rattraper. Dès le 5 décembre, plusieurs restaurants du food court gastronomique ajouteront à leur menu un plat pensé spécialement pour les Fêtes.

Si vous voulez vous gâter en passant par là pendant votre magasinage de Noël, on vous recommande tout particulièrement les nigiris de saumon mi-cuit du Blossom, les dumplings au porc et crevettes du chef Chanthy Yen ou la soupe au boeuf épicée du Red Tiger, parfaite pour les journées froides. En cas de grosse faim, laissez-vous tenter par les pâtes creste di gallo au ragoût de canard servies par Il Miglio, ou par le burger d’agneau signé Toqué!, un délice.

Dinde, tourtière et farce ont été réservées pour vos soirées familiales. Ici, il n’y en a pas.

Photos: Gracieuseté, Time Out Market Montréal

Pour ajouter à l’ambiance festive, le Time Out présentera également très bientôt son nouveau menu de cocktails, lequel promet d’égayer vos soirées de fin d’année.

Marché local

Les guirlandes, lumières et autres boules de Noël ont déjà été installées au-dessus des tables du Time Out Market, les bons plats sont au rendez-vous, il ne manque donc plus qu’un marché de Noël pour finir de planter le décor.

Ça tombe bien, le marché de Noël Signé Local aura lieu du 3 au 11 décembre dans le Market. Vêtements, décos, gourmandises… On y trouvera les produits de plus de 140 marques locales!

Photo : Gracieuseté Time Out Market

Le menu des Fêtes Nigiri de saumon – Blossom

Dumplings porc et crevettes – Chanthy Yen

Pieuvre grillée et purée de patate douce – Americas BBQ

Creste di gallo au ragoût de canard – Il Miglio

Mijoté de poulet au vin rouge – Campo

Soupe épicée au boeuf – Red Tiger

Agneau Bhuna – Le Taj

Riz à Djej et poulet rôti – Mezzmiz

Jambon au rhum et ananas – Paul Toussaint

Burger T! à l’agneau – Toqué!

Pizza Nordica épicée – Moleskine

Eby Fry (crevettes frites) curry – Marusan

Latte au pain d’épices – Tunnel Espresso