Du nouveau au parc Jean-Drapeau cet hiver

Du plein air en hiver à deux pas de Montréal? C’est au parc Jean-Drapeau que ça se passe! Et c’est d’autant plus vrai cette année puisque plusieurs des activités hivernales qui animeront l’île Sainte-Hélène du 23 décembre 2022 au 5 mars 2023 ont été bonifiées.

Préparez vos patins! Afin de mettre en valeur les points de vue sur le Saint-Laurent, le sentier de patinage offrira cette année un tout nouveau parcours de près de 500 mètres accessible aux débutant.e.s comme aux plus aguerri.e.s. Gratuit et illuminé en soirée, le sentier réfrigéré sera aussi relié à une grande patinoire naturelle. Tous deux seront ouverts tous les jours de 10h à 23h, et des patins pourront être loués sur place.

Et il n’y a pas que le sentier de patinage qui a été bonifié. La boucle d’initiation au fatbike a elle aussi été retracée pour que l’on puisse mieux admirer le fleuve. Celles et ceux qui voudraient s’essayer au vélo d’hiver pourront ainsi louer des fatbikes pour découvrir ce sport d’hiver avant de se lancer sur les plus longs sentiers.

Autre nouveauté, le parc Jean-Drapeau organise cette saison un bioblitz hivernal, une activité au cours de laquelle naturalistes et grand public sont invités à recenser la faune et la flore locale dans le but d’effectuer un inventaire biologique rapide d’un coin du parc.

En plus de cela, la pente à glisser, les sentiers de ski de fond, de randonnée et de raquettes, ainsi que la paroi d’escalade, la Biosphère et le Campus de la transition écologique seront tous, encore une fois, accessibles cet hiver.

Tous les horaires et les détails concernant les différentes activités sont disponibles sur le site du parc Jean-Drapeau.