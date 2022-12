12 expressions qui résument parfaitement 2022

Amoureux de la langue française et d’enjeux de société? Voyons si vous saurez reconnaître cette liste de 12 termes représentatifs de 2022 établie par l’Office québécois de la langue française (OQLF). Indice: le «Fouf fouf fouf» de Jimmy d’Occupation Double n’en fait heureusement pas parti!

La dernière année a été marquée entre autres par des enjeux économiques comme l’inflation et l’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre. Dans la sphère politique, il y a eu des élections et la polarisation entre wokes et personnes plus conservatrices n’a cessé de s’accentuer. La technologie a continué de prendre une place importante dans nos vies pour le meilleur et souvent pour le pire… Notre santé mentale en a pris un coup et on prend simultanément plus conscience qu’il faut faire attention à soi.

Ce sont toutes ces réalités qui ont permis à l’OQLF de déterminer les 12 mots qui décrivent le mieux 2022.

Les voici, avec leur définition :

Autotest : Test qui permet à la personne de réaliser elle-même le prélèvement et l’interprétation des résultats, et qui est destiné à renseigner sur un état physiologique ou pathologique.

Rappelez-vous le nombre de petites tiges que vous avez dû vous insérer vous-même dans le nez l’hiver dernier (et encore cet automne et juste avant votre party de bureau).

Droit à la déconnexion : Droit donné à un travailleur de refuser de rester joignable au moyen d’appareils électroniques en dehors de ses heures de travail.

Les courriels ou les messages Teams passé 17h, maintenant, c’est non!

Capital humain : Capital constitué des connaissances, des habiletés et des compétences des individus contribuant à déterminer la capacité de production d’une société.

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, les chefs d’entreprises ne cessent de répéter que la richesse première de leur compagnie est son capital d’humain.

Réduflation : Sous-dimensionnement d’un bien de consommation courante par son fabricant, sans diminution du prix de vente.

Observez bien : quand le prix ne monte pas, c’est la quantité qui diminue! Exemples: le contenant de jus d’orange qui passe de 2 à 1,5 litres, le rouleau de papier de toilettes qui perd une dizaine de carrés.

Conséconscient : Qualifie une personne qui considère les conséquences à moyen et à long terme de ses actions comme un élément prioritaire lors de la prise d’une décision.

La Terre se meurt, chaque geste compte : maintenant, on le sait!

Désengagement discret : Démarche par laquelle un salarié prend la décision de moins s’investir dans son travail et de s’acquitter de ses tâches et de ses responsabilités en ne répondant qu’aux exigences minimales de son poste.

En anglais on parle de Quiet Quitting… faites-vous partie de ceux que ça concerne?

Multipartisme : Système partisan caractérisé par la présence de plus de deux partis ayant un poids politique important.

Alors si on ne vote pas pour la CAQ, on vote pour qui? Cette année il y avait plusieurs adversaires à peu près au même niveau.

Monarchie parlementaire : Monarchie constitutionnelle dans laquelle les pouvoirs législatifs sont dévolus au Parlement.

Le décès de la reine Élisabeth II a relancé le débat sur l’influence et le pouvoir de la royauté au Canada… et particulièrement au Québec.

Sanction économique : Mesure coercitive de nature commerciale ou financière, adoptée par un État ou un groupe d’États, généralement dans le but d’en contraindre un autre à respecter des engagements ou à cesser des actes jugés répréhensibles.

En attaquant l’Ukraine, la Russie était mieux d’avoir un portefeuille bien rempli pour payer les multiples sanctions qui lui ont été imposés.

Chambre d’écho : Réseau de personnes formé autour d’une vision commune, où les gens sont exposés à des opinions qui se rapprochent des leurs.

« Comment ça Québec Solidaire n’a pas gagné les élections? Me semble que tout le monde votait pour eux sur mon Facebook. »

Sobriété numérique : Démarche qui vise un usage avisé et sobre des technologies numériques dans l’objectif d’en réduire l’impact environnemental.

Même envoyer un courriel est rendu polluant. Pour vrai.

Positivité corporelle : Mouvement social prônant l’acceptation de soi et la diversité corporelle et encourageant la remise en question de l’idéal de beauté véhiculé dans la société ainsi que l’adoption d’un discours positif à l’égard du corps.

Ce n’est pas les mannequins sur Instagram qui vont nous dicter qui a un beau corps ou pas.