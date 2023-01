Des bagels aux pieds grâce à Nike

Les bagels montréalais sont si iconiques, et internationalement réputés, qu’ils ont maintenant droit à rien de moins qu’une paire de chaussures Nike à leur effigie. Des sneakers fantaisistes par leur concept mais stylés qui sauront plaire autant aux amateurs de mode qu’aux fans de bagels au sésame.

Les «Montreal Bagel sneakers», des chaussures de type Dunk Low, s’inspirent directement du bagel montréalais avec leur couleur beige et leur motif de graines de sésame. Évidemment, on y retrouve aussi le célèbre logo Nike, qui s’est paré de bleu pour l’occasion, un clin d’œil à la couleur du drapeau de notre belle province.

Les chaussures seront disponibles à partir du 17 janvier à 10h au coût de 120 $US. Comme elles sont affichées seulement sur la version américaine du site de Nike, on ne sait pas encore si le modèle sera également disponible en ligne au Québec. Cela dit, les Montréalais.es n’auront pas besoin d’attendre puisqu’un lancement exclusif aura lieu à la boutique spécialisée dans le streetwear Off the Hook (1021, rue Sainte-Catherine Ouest) le 13 janvier.

Il reste à voir si on se les arrachera avec le même appétit que celui qu’inspirent les fameux petits pains au levain naturel en forme d’anneau qui font courir les Montréalais.es.