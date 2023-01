Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay vendent leur maison

Après un an et demi de plans, de travaux et de déco, le couple formé de l’influenceuse Marina Bastarache et du comédien Lou-Pascal Tremblay a décidé de mettre en vente son impressionnante demeure située à Mont-Blanc, dans les Hautes-Laurentides.

Le couple n’aura pas profité bien longtemps de son nid d’amour fraîchement construit… En effet, son cottage de style scandinave terminé au printemps dernier est déjà prêt à être passé au suivant. En mars 2021, le couple avait annoncé avoir acheté ce terrain au Domaine du Sommet Vert, à 20 minutes de la station de ski Mont Tremblant et à 10 minutes de la station Mont Blanc. Les fans des tourtereaux ont ensuite pu suivre une grande partie du processus de construction et de décoration de leur «casa des cocos» sur les réseaux sociaux de la créatrice de contenu.

Le produit fini, aujourd’hui en vente, a de quoi en mettre plein la vue, surtout pour les amateurs de design scandinave, minimaliste et épuré. À l’extérieur, la maison est recouverte de cèdre blanc de l’est du Canada et on y entre par une porte d’acier conçue sur mesure qui contraste avec le revêtement en bois.

À l’intérieur, son plafond cathédrale, ses couleurs claires, ses luminaires haut de gamme et son foyer au bois ont tout pour charmer. Grâce à leur fenestration généreuse, les 11 pièces de la maison – dont une cuisine moderne, trois chambres et deux salles de bain – sont particulièrement lumineuses et, la maison étant située en pleine nature, elles offrent également une vue sur le boisé alentour.

Les futurs propriétaires auront aussi accès à deux différents lacs, le lac Long et le lac Castor. Ils auront aussi droit de proposer des locations à court terme pour permettre à d’autres de profiter de la maison.

La maison est mise en vente par Christiane Perreault de RE/MAX. Le prix demandé est de 850 000 $.

Voici quelques photos

