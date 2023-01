Rappel: des morceaux de bois dans des croquettes de poulet

Du bois dans des croquettes de poulet? Oui, vous avez bien lu! Santé Canada a récemment ordonné le rappel de croquettes de poulet des marques St-Hubert et Cavalier après y avoir trouvé des bouts de bois.

Du poulet et de la panure croustillante: la recette des croquettes de poulet semble simple. Pourtant, Santé Canada a décelé dans les croquettes de poitrine de poulet de St-Hubert et de Cavalier un ingrédient de plus qui n’a pas sa place dans nos assiettes: du bois.

L’institution fédérale a ainsi ordonné le rappel des dites croquettes qui avaient été vendues en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Le rappel concerne spécifiquement les croquettes de poitrine de poulet en format 4 kg pour la marque Cavalier et 600 g pour St-Hubert.

«Les produits visés ne doivent pas être utilisés, vendus, servis ou distribués», précise Santé Canada.

Voici les produits concernés:

Cavalier – Croquettes de poitrine de poulet 4 kg (emballé le 2022-09-09, 2022-11-14 ou le 2022-11-24)

St-Hubert – Croquettes de poitrine de poulet 600 g (meilleur avant le 12 mars ou 11 juillet 2024) – CUP : 0 66701 01109 7

Si vous les possédez à la maison, il est conseillé de les rapporter dans les commerces où ils ont été achetés.