Des vols ultra-abordables à Montréal grâce à ce nouveau transporteur

Le transporteur à bas prix Lynx Air, principale compagnie aérienne de ce genre au Canada, desservira l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) à compter du 5 juin, a-t-il annoncé mercredi. Il connectera Montréal à l’aéroport international de Calgary (YYC), en Alberta, ainsi qu’à l’aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve (YYT).

La compagnie aérienne ultra-abordable, qui s’est implantée fin 2021 à Calgary, où se trouve son siège social, offrira de deux à quatre liaisons par semaine à partir de Montréal-Trudeau en fonction du marché, indique-t-elle dans un communiqué.

« Allo Montréal! On a très hâte de faire les boutiques sur Saint-Laurent, de souper sur Saint-Denis et de danser au son des Tam-tams [du mont Royal]. Vols à partir de Calgary et de Saint-Jean offerts à compter du 5 juin », a écrit le transporteur, qui, en ajoutant Montréal à son réseau, desservira désormais 15 destinations nord-américaines.

Afin de souligner l’ajout de Montréal à son service, Lynx offre en ce moment des rabais allant jusqu’à 50 %, en vigueur jusqu’à vendredi soir, sur ses tarifs de base à destination et en provenance de Montréal. L’on peut ainsi se procurer un aller simple à partir de 59 $; ce coût n’inclut toutefois ni valise ni bagage à main.

« Nous sommes ravis d’ajouter la ville dynamique de Montréal au réseau de Lynx Air à l’approche de l’été. Bien que Montréal soit une destination très populaire, elle est actuellement mal desservie par les transporteurs à bas prix et Lynx souhaite y remédier », a déclaré la présidente-directrice générale de Lynx, Merren McArthur, dans le communiqué.

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d’accueillir Lynx Air pour la toute première fois à YUL. L’annonce de ces liaisons directes vers Calgary et St. John’s représente d’autant plus une belle contribution au développement de la desserte aérienne domestique à YUL. En effet, ADM cherche constamment à offrir à ses passagers la meilleure offre qui soit, tant pour les voyageurs d’affaires que de loisirs, et Lynx Air vient très certainement bonifier la proposition de vols domestiques au départ de Montréal », a ajouté le vice-président à l’exploitation et au développement aérien d’Aéroports de Montréal, Stéphane Lapierre.

Lynx Air, qui exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs, est le fruit d’un changement d’image de marque et de nom, dévoilé en 2021. La compagnie aérienne s’appelait précédemment Enerjet.

Des billets sont déjà en vente.

Le transporteur Lynx Air est implanté à Calgary, en Alberta. Photo : Lynx Air