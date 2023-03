Zellers annonce ses dates de réouverture

Après avoir disparu du paysage pendant une décennie, ça y est, Zellers a enfin dévoilé les dates officielles d’ouverture de l’ensemble de ses nouvelles boutiques au Canada. Presque toutes ouvriront le mardi 4 avril, à l’exception de la boutique de Rosemère, dont l’ouverture est prévue le 27 avril.

En janvier dernier, on annonçait le grand retour des magasins Zellers qui, après avoir connu leur heure de gloire dans les années 1990, avaient fermé leurs portes en 2013. Au total, ce sont 25 boutiques, toutes au sein de magasins La Baie d’Hudson, qui seront bientôt ouvertes partout au Canada. Du lot, cinq seront situées au Québec, dont une à Montréal, aux Galeries d’Anjou. Les autres se trouveront à la Place Rosemère à Rosemère, au Carrefour de l’Estrie à Sherbrooke, aux Promenades Gatineau à Gatineau, et aux Galeries de la Capitale à Québec.

En Ontario et en Alberta, les nouveaux magasins Zellers ont déjà été inaugurés et ont connu un «succès retentissant», selon le communiqué diffusé par La Baie. On peut se permettre de croire que l’enthousiasme sera aussi fort dans notre coin de pays.