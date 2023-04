7 choses que vous ignorez sur OnlyFans  

La populaire plateforme de partage de contenu exclusif soufflera prochainement sa septième bougie. Pour l’occasion, voici sept choses que vous ignorez sur OnlyFans.

1. On n’y retrouve pas que du contenu XXX. En août 2021, OnlyFans avait même publiquement annoncé vouloir abolir ce type de contenu, ce qui a fait vivement réagir les utilisateur.trice.s. L’entreprise a fait volte-face et a finalement décidé de continuer de l’autoriser.

2. Il existe deux types de comptes: gratuit ou payant. Les créateurs disposant d’une page gratuite facturent les fans pour déverrouiller les publications une à une. Les créateurs disposant d’une page d’abonnement payant offrent plus de contenu à ceux et celles qui s’abonnent et génèrent des revenus à partir des abonnements.

3. En tant qu’abonné.e sur la plateforme, on peut discuter avec les créateur.trice.s de contenu, ce qui crée une proximité souvent recherchée par les utilisateur.trice.s. Ces personnes peuvent même laisser du pourboire si elles sont satisfaites des échanges.

4. Beaucoup de célébrités ont ou ont déjà eu des comptes OnlyFans pour interagir avec leur public et lui donner accès à de la nouvelle musique. DJ Khaled, Fat Joe, Cardi B et Tyga en sont des exemples.

5. En général, un compte OnlyFans n’est pas synonyme de popularité et de richesse. Le créateur moyen gagnerait 180 $ US par mois et ne compterait que 21 abonnements. Le tiers des revenus sont générés par 1% des créateur.trice.s (les plus populaires). Une répartition de la richesse un peu comme dans la vraie vie…

6. Il est quand même possible de faire des dizaines de milliers de dollars par mois en y publiant du contenu explicite, même au Québec. Mais attention! Pour que cela soit aussi lucratif, il faut avoir des tonnes d’abonnements sur les autres réseaux sociaux et inciter les gens à s’abonner à son compte OnlyFans. Par exemple, lorsque la youtubeuse et créatrice de contenu Lysandre Nadeau s’est inscrite sur la plateforme il y a deux ans, ses quelque 4000 abonné.e.s OnlyFans lui ont rapporté 112 000$ lors du premier mois.

7. OnlyFans a été cité parmi les entreprises les plus influentes au monde selon le réputé magazine TIME en 2021.