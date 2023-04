Pédaler clippé.e ou pas? 

Cycliste montréalais.e, êtes-vous du genre à utiliser des pédales automatiques – aussi appelées pédales à clip – lors de vos déplacements en ville? C’est chacun son choix, croient les experts Jacques Sennechael et Yvan Martineau, respectivement rédacteur en chef et journaliste chez Vélo Mag, mais ils émettent quelques recommandations pour faciliter votre choix.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une pédale automatique? C’est une pédale sur laquelle il est possible de clipper son soulier de vélo au moyen de cales.

Sont-elles nécessaires pour un cycliste qui veut seulement se déplacer à Montréal? La réponse est simple pour Yvan Martineau: non. Par contre, peuvent-elles être pratiques? Absolument.

Plus efficace

Ces pédales permettent au cycliste de pousser et tirer à chaque coup, augmentant ainsi son efficacité, sa puissance, sa vitesse, tout en réduisant ses efforts.

« Quelqu’un qui fait de la distance, qui part de Lachine ou Boucherville et se rend à Montréal pour le travail tous les jours, ou quelqu’un qui doit souvent monter la côte Berri ou passer par le chemin Camillien-Houde sur le Mont-Royal va vouloir des pédales automatiques [comme elles aident pour les longues distances et facilitent la montée de côtes] », croit l’expert.

Pas dangereuse

Mais est-ce dangereux en ville? Non, mais ça demande un peu d’expérience. Jacques Sennechael suggère à un néophyte d’aller se pratiquer un peu au préalable dans un endroit dégagé avant de s’engager dans le trafic dense du centre-ville.

« Les gens qui ne roulent pas avec des pédales automatiques ont impression que si une porte d’auto ouvre devant eux, ils ne seront pas capables de réagir assez vite pour mettre leur pied par terre, mais lorsque tu es habitué, ce n’est pas le cas », explique Yvan Martineau.

Facile d’utilisation

Comme l’explique Jacques Sennechael, la chaussure de vélo est fixée dans la pédale, mais il suffit simplement de tourner légèrement pour la dégager. Pour quelqu’un d’habitué, enlever et remettre son pied se fait aussi simplement que sur une pédale normale, ajoute Yvan Martineau.

Il est aussi possible de choisir son ajustement pour que la pédale soit clippée de manière serrée ou plus lousse. Un cycliste de ville la voudra probablement plus lâche tandis qu’un coureur de longue distance l’ajustera probablement plus serrée puisqu’il s’arrête moins souvent. « C’est une question de choix selon la nature de ce que tu fais comme déplacement », indique Yvan Martineau.

Petits inconvénients

Pour Jacques Sennechael, la principale contrainte des pédales automatiques est de devoir traîner avec soi une autre paire de chaussures. Quelqu’un que ça dérange devrait se contenter de pédales normales. Quelqu’un qui utilise son vélo pour aller au bureau peut laisser ses chaussures ordinaires sur place et le problème est réglé.

Enfin, évidemment, tout accessoire à un prix. Celui-ci varie beaucoup en fonction de la qualité. Un soulier de vélo peut coûter de 75 à 250 $ et des pédales automatiques, de 40 à 280 $.