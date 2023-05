Un balado pour être «Bien avec mon corps»

À l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule présentement, l’organisme de sensibilisation Bien avec mon corps lance son balado du même nom. Animé par la psychologue et fondatrice de l’organisme Stéphanie Léonard, celui-ci comptera 10 épisodes. L’occasion d’explorer toutes sortes d’enjeux liés à notre rapport au corps.

Dans le premier épisode disponible dès aujourd’hui, il est question des réseaux sociaux et de la manière dont ils peuvent nous pousser à comparer notre physique à celui des autres. Pour aborder le sujet, on retrouvera l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse ainsi que la directrice générale et cofondatrice du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (Le CIEL), Emmanuelle Parent.

Chaque épisode accueillera ainsi une personnalité publique qui partagera son expérience et un.e expert.e qui apportera sa perspective et ses conseils sur le sujet évoqué. On retrouvera notamment la chanteuse Cœur de Pirate, l’actrice et animatrice Bianca Gervais ou encore les comédien.ne.s Félix-Antoine Tremblay, Naila Louisdort et Debbie Lynch-White.

Selon un sondage Léger commandé par l’organisme Équilibre en 2021, 65% des québécois.es souhaitent maigrir peu importe leur poids, 45% se sentent angoissé.e.s, stressé.e.s ou malheureux.euses en raison de leur poids et 37% se disent obsédé.e.s par le contrôle de leur poids.

Le but, comme l’indiquent le nom de l’organisme et du balado, est évidemment de nous mener à faire la paix avec notre corps, à en prendre soin, à l’aimer tel qu’il est.

«J’ai créé Bien avec mon corps, portée par un immense désir d’authenticité, une soif de diversité, un espoir de bienveillance et un puissant élan de solidarité», explique ainsi la Dre Stéphanie Léonard.

«Nous n’avons pas le choix d’être en relation avec notre enveloppe corporelle. Notre corps, on ne l’a pas choisi! C’est celui qui nous a été donné, celui avec lequel on doit vivre, celui qui nous permet d’être en relation avec les autres, de vivre des moments forts et d’accomplir plein de belles choses. « Bien avec mon corps » signifie pour moi ce désir de s’approprier son corps, de l’incarner, de l’accepter et d’être bienveillant envers lui», ajoute-t-elle.