Une invention montréalaise pour en finir avec les douleurs menstruelles

Une jeune ingénieure et entrepreneuse montréalaise a mis au point une invention qui permettrait de calmer considérablement les crampes menstruelles, et donc d’atténuer les douleurs des règles. Très prometteur, le dispositif qu’elle a créé vient de remporter le prix Mitacs de l’innovation sociale.

Souffrant elle-même de crampes douloureuses pendant son cycle menstruel, Nanette Sene, PDG de la startup Juno, a entrepris d’utiliser son savoir en ingénierie mécanique et en génie industriel pour tenter de trouver une solution à ce problème qui touche beaucoup de femmes et de personnes menstruées.

«Les douleurs menstruelles, c’est très commun, ça touche 80 % des femmes. Pourtant, très peu de recherche et d’innovations sont faites dans ce domaine», explique-t-elle. Alors que plusieurs études portent sur les changements d’humeur des femmes pendant leur cycle, seulement 0,1 % des articles scientifiques s’intéressent à la douleur.

«Le but est d’apporter de l’innovation dans le domaine de la santé des femmes, où presque rien n’a encore été exploré», résume l’innovatrice.

Le résultat de son travail, mené en collaboration avec la cofondatrice de Juno, Lynn Doughane, est un dispositif adhérant portable qui se porte sous les vêtements, sur le ventre, au niveau de l’utérus. Grâce à de la microélectronique, il vient inhiber la sensation de douleur et soulager les muscles en les engourdissant.

Un peu comme les sacs chauffants, c’est une alternative aux traitements médicamenteux de la douleur, sauf que c’est encore plus pratique et efficace. Nanette Sene, pdg de Juno et ingénieure mécanique

«C’est discret, léger et rechargeable, donc on peut l’utiliser toute la journée. Notre but, ultimement, c’est que les femmes qui ont des douleurs menstruelles puissent mieux vivre et ne pas devoir s’absenter de leur travail ou se priver d’activités qu’elles aiment», ajoute-t-elle.

De l’invention à la commercialisation

Encore au stade de prototype, la création de Juno (qui ne porte pas encore de nom) sera bientôt testée sur plus d’une trentaine de patientes au Liban – le pays d’origine de Lynn Doudhale. Nanette entend ensuite obtenir l’approbation de la FDA et de Santé Canada afin que son invention soit reconnue en tant que dispositif médical de classe II.

Leur dispositif portable unique en son genre est rechargeable, offre un soulagement de longue durée et, surtout, est confortable lorsqu’on le porte sous les vêtements. Il adhère discrètement à la zone pelvienne de l’abdomen et utilise la microélectronique pour détendre les muscles et bloquer les signaux de douleur envoyés au cerveau.

Une fois toutes ces étapes passées, Juno espère pouvoir commercialisé son produit fini d’ici la fin de la l’année 2024 ou le début de 2025. Avant de se le procurer pour le tester, il faudra donc prendre encore un peu son mal en patience (littéralement).