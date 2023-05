6 crèmes solaires québécoises à découvrir

Le beau temps est de retour et on a envie de faire le plein de soleil! Crème, poudre, bâton, voici quelques options locales pour protéger votre peau des rayons UV.

Bâton solaire – Attitude

Pratique et sans plastique, cette protection solaire solide s’applique facilement et ne risque pas de couler dans le fond de votre sac! Elle se décline en deux formats (corps ou visage) et plusieurs versions: parfumée ou sans odeur, teintée ou non, pour enfants et pour peaux sensibles.

Gracieuseté, Attitude



À partir de 14,95$ – site web

Poudre solaire minérale SOLIS+ – IDC dermo

Eh oui, la poudre solaire, ça existe! Grâce à son pinceau, cette poudre minérale SPF 50 s’applique aisément sur le visage par-dessus votre crème de jour pour un bel effet matifiant et protecteur.

Gracieuseté, IDC Dermo



À partir de 61,99$ – site web

Crème solaire Biolove – Druide

Soucieuse de l’environnement (parce que oui, les crèmes solaires polluent), la marque Druide a élaboré un écran solaire biologique et biodégradable. Légère et adaptée aux peaux sensibles, elle ne laisse pas de filtre gras sur la peau et se décline aussi en version bébé.

Gracieuseté, Druide



À partir de 30,59$ – site web

Crème visage minérale – Pro-derm

Légèrement teintée pour éviter de laisser un filtre blanc, cette crème minérale ne contient pas de filtres chimiques ni de parfum. Ainsi, on remarque à peine qu’on la porte. La marque propose aussi une poudre minérale FPS 50 idéale pour réappliquer une protection au cours de la journée.

Gracieuseté, Pro-Derm



64$ – site web

Base invisible Sun Smart – Lise Watier

Parfaite pour servir de base protectrice sous votre maquillage ou par-dessus votre crème de jour, la base invisible Sun Smart de Lise Watier porte bien son nom. Se combinant très bien avec tout type de soin du visage, elle laisse la peau douce et hydratée. Pas étonnant qu’elle ait remporté le Grand Prix de la Beauté Elle Québec 2020!

Gracieuseté, Lise Watier



62$ – site web

Soin hydratant – Reversa

La marque sans cruauté Reversa offre plusieurs produits pour protéger la peau des rayons du soleil (un contour des yeux notamment), parmi lesquels ce soin hydratant FPS 30 à base de vitamine E et d’acide hyaluronique. En plus de protéger des UV, ce soin promet aussi d’empêcher la pollution d’abîmer votre peau.

Gracieuseté, Reversa

À partir de 45$, disponible en pharmacie