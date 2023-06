Un troisième Grand Splash éclaboussera le Vieux-Port

Une petite baignade dans le Vieux-Port, ça vous tente? C’est en tout cas ce que propose la Fondation Rivières avec son événement, le Grand Splash, qui se tiendra le 30 juin.

Pour une troisième année consécutive, l’organisme qui œuvre pour la protection des rivières et cours d’eau québécois invite les gens qui le souhaitent à se jeter à l’eau depuis le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Les kayaks, planches à pagaie et autres embarcations non motorisées sont aussi les bienvenus.

En plus d’être une occasion de se rafraîchir en plein cœur de la vile, le Grand Splash a pour but de revendiquer que le lieu pourrait être un bel espace de baignade sécuritaire s’il obtenait le statut d’accès public à l’eau.

«On continue à insister pour avoir une aire de baignade dans le Vieux-Port de Montréal, résume André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières dans un communiqué. Après le bassin Louise à Québec, et bientôt Paris qui souhaite ouvrir la baignade dans la Seine d’ici deux ans, à quand le tour de Montréal?»

Malgré qu’elle soit entourée d’eau, il n’existe actuellement que trois points d’accès publics à la baignade gratuits sur l’Île de Montréal, souligne l’organisme: celui du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, celui du parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard et la plage de Verdun.

Sécuritaire, vraiment?

La Fondation Rivières l’affirme: par temps sec, l’eau du fleuve dans le Vieux-Port est «d’excellente qualité». Entre 2012 et 2022, elle n’a d’ailleurs connu qu’un seul événement de contamination, selon les données du Réseau de suivi des milieux aquatiques de la Ville de Montréal.

En prenant les précautions nécessaires – c’est à dire en fermant l’accès à l’espace de baignade pendant 24 à 72 heures en cas de pluie –, se baigner dans le Vieux-Port serait donc tout aussi sécuritaire que de le faire aux autres points d’accès à l’eau.

Trois autres Grands Splash auront lieu ailleurs au Québec cet été: Chambly (Centre nautique Gervais-Désourdy): 2 juillet

Saint-Joseph-de-Sorel (Parc de la Pointe-aux-Pins): 2 juillet

Sainte-Martine (Parc Paul-Léveillé): 8 juillet