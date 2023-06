La boite: un contenant réutilisable pour le prêt-à-manger

Après La tasse, l’organisme à but non lucratif La vague lance La boite, un contenant consigné et réutilisable pour le prêt-à-manger.

L’objectif? Offrir aux cafés et restaurants une solution écoresponsable pour les repas pour emporter, à l’image de La tasse lancée par l’OBNL en 2018, un premier projet de contenants réutilisables consignés qui serait disponible dans plus de 400 commerces à travers le Québec.

Comment ça fonctionne? En échange d’un dépôt, le public peut se procurer La boite pour transporter son repas, puis la rapporter dans n’importe quel commerce du réseau afin d’être remboursé. La boite est ensuite lavée et remise en circulation.

Cette tendance n’est pas nouvelle. De nombreux commerces ont déjà adopté l’usage de contenants réutilisables il y a quelques années, demandant par exemple une consigne pour un pot Mason renfermant des noix, pour un petit plat en terre cuite contenant une crème brûlée ou encore, pour un verre de plastique dans lequel est servi une bière ou une Cuba libre dans le cadre d’un événement.

La solution réutilisable

Le recyclage ou le compostage étant «loin d’être des solutions miracles» à la myriade de contenants s’entassant dans les sites d’enfouissement, La vague cherche donc à encourager l’utilisation de récipients consignés, en invitant les commerces et le public «à sortir de l’idéologie du “meilleur déchet” et choisir une solution réutilisable afin de véritablement réduire nos déchets à la source», indique l’OBNL par voie de communiqué.

La vague ajoute qu’un projet pilote a été mené auprès d’une trentaine de commerces dans des régions urbaines et rurales avant le lancement de son produit. Selon les analyses de cycle de vie réalisées par une firme externe, «dès 30 utilisations, La boite présente moins d’impacts environnementaux que n’importe quelle option à usage unique, y compris les contenants en carton ou compostables», soutient l’OBNL.

À ce jour, cinq premiers commerces montréalais distribuent La boite :

Fabrik8 dans Mile-Ex

Crêperie du Marché dans la Petite Italie

Café des Habitudes dans La Petite-Patrie

La Graine brûlée dans le Village

Oui mais Non dans Villeray

À terme, La vague estime qu’à l’instar de La tasse, plus de 200 commerces montréalais participeront au réseau.