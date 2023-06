Sae Low: buvette asiatique dans le local du feu Cafécoquetel  

Après la fermeture en avril dernier du Cafécoquetel, ce café-buvette tant apprécié dans Villeray, voilà que le local rouvre ses portes avec un nouveau projet et une nouvelle équipe. C’est maintenant au Sae Low que vous pourrez aller prendre un café, un verre ou des bouchées entre ami.e.s.

L’endroit conserve une gamme de cafés comprenant différentes options, dont le populaire latté à la rose et au poivre rose créé par le Cafécoquetel. Une carte de vins de toutes les couleurs, de cocktails et de bières est évidemment disponible, comme dans toute bonne buvette.

Sur le menu, on trouve du pain au lait avec choix de deux garnitures, soit crème pâtissière chantilly, bleuets, sirop d’érable et mélisse, ou encore lemon curd, meringue et poudre de feuilles de lime kéfir.

Pour manger, il y a aussi quelques options de salades, un ceviche ainsi que toutes sortes de bols-repas à base de riz (pleurotes, aubergine, tartare de bœuf ou thon épicé).

Côté dessert, un gâteau au fromage japonais est proposé.

Adresse : 426 Rue Faillon E, Montréal Horaire : Du mardi au samedi de 9h à 23h