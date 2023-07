Une maison centenaire à vendre dans le Mille Carré Doré

Situé au pied du mont Royal et collé au centre-ville, le quartier du Mille Carré Doré est connu pour ses demeures historiques prestigieuses. Inspirées de l’architecture anglaise, les maisons de Place Chelsea ne font pas exception et celle-ci pourrait être à vous si vous avez 4 M$ sous le coude!

Bâties il y a tout juste 100 ans, en 1923, les 17 résidences qui forment la Place de Chelsea sont uniques en leur genre et rappellent par leur style les hôtels particuliers londoniens du 19e siècle. Le numéro 4 qui est aujourd’hui à vendre est une des maisons les plus spacieuses du lot.

En effet, la belle résidence de briques rouges de 4 915 pieds carrés compte pas moins de huit chambres et cinq salles de bain réparties sur quatre étages, dont un sous-sol. Au rez-de-chaussée on trouve un salon, une belle salle à manger et une cuisine moderne. Le deuxième étage est quant à lui entièrement dédié à la chambre principale dotée d’un magnifique foyer et reliée à un salon double, une vaste salle de bain et un walk-in.

Le deuxième étage de la maison, son salon double, sa chambre principale et son walk-in. Photos: Gracieuseté, RE/MAX

Au troisième étage, on trouve cinq autres chambres ainsi que deux salles de bain confortables, tandis que le sous-sol est aménagé d’un espace bureau et de deux chambres supplémentaires.

À part la cuisine et les salles de bains, l’entièreté de la maison est décorée de meubles et objets qui font écho au caractère historique des lieux. Les moulures, les boiseries et le magnifique escalier central rappellent également qu’on se trouve dans une maison centenaire.

Prix demandé: 3 980 000 $

Cette propriété est présentée par Joseph Montanaro pour RE/MAX Action