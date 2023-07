Une maison d’architecte au look unique à vendre dans Rosemont

Que se cache-t-il derrière la façade d’arches en briques blanches de cette maison du Vieux-Rosemont? Peut-être l’intérieur de vos rêves, si vous êtes fan d’architecture et de design…

Des lignes épurées, des espaces ouverts et lumineux, du blanc, du gris, du noir et quelques touches de bois: cette maison initialement construite en 1950 a fait peau neuve en 2022 pour devenir une résidence moderne et confortable de 2344 pieds carrés.

Au rez-de-chaussée, après avoir franchi l’entrée, on trouve un bel espace de vie composé d’un coin salon, d’une salle à manger et surtout d’une cuisine pensée pour être aussi esthétique que fonctionnelle. Une pièce avec son entrée indépendante pourra aussi servir de bureau à domicile.

Gracieuseté, Centris

À l’étage, auquel on accède grâce à un escalier sobre et élégant, on compte trois chambres et deux salles de bains. La chambre principale dispose ainsi de sa propre salle de bain, mais aussi d’un walk-in spacieux. Enfin, le vaste sous-sol pourrait être utilisé comme salle familiale ou une salle de jeux.

Pour ne rien gâcher, la maison est dotée de planchers chauffants et à défaut de disposer d’une cour arrière, elle donne accès à une belle terrasse et à un garage situés côté ruelle.

Prix demandé: 1 299 900 $

Cette propriété est présentée par RE/MAX Harmonie.

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris

Gracieuseté, Centris