Ce condo digne d’un film d’époque est à vendre dans le Vieux-Montréal

Situé en plein coeur du quartier le plus ancien de Montréal ce penthouse de la rue Sainte-Hélène est vieux de plus de 150 ans. Mis en vente à 3,2 M$, il permettra sans doute à ses futur.e.s propriétaires de faire un voyage dans le temps grâce à son incroyable décor inspiré du 19e siècle!

En effet, entre les (très) nombreux lustres et luminaires, les boiseries et les pierres aux murs, les tentures, les moulures, les carrelages marbrés et les vitraux, on se croirait presque dans un décor de film d’époque. Et c’est sans parler du mobilier et de la déco choisis pour coller au mieux à l’aspect historique du vaste condo de 4800 pieds carrés.

Grâce à ses hauts plafonds dotés de puits de lumières, l’appartement qui compte cinq chambres, quatre salles de bain (dont deux avec bains à remous) et de multiples salons et salles à manger est baigné de lumière naturelle. Le condo dispose aussi d’une terrasse privée sur le toit avec vue sur le Vieux Montréal, mais elle est «à reconstruire», précise-t-on.

Photos: Gracieuseté, Centris

Si vous aimez le décor, sachez en tout cas que certains des meubles sont inclus dans la vente, notamment le bar, les tables et les chaises des salles à manger, ainsi que les luminaires, les rideaux et les électros. En revanche, l’annonce ne dit pas si vous devrez adopter ou non la tête de cerf qui trône au dessus de l’une des cheminées…

Prix demandé: 3 200 000 $

Cette propriété est présentée par Groupe Sutton et Oneevo Immobilier.

