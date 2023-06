Un château et sa péninsule à vendre pour 19 M$ sur l’Île de Montréal

Tout au bout de la pointe ouest de l’Île de Montréal se trouve un château aux allures médiévales: c’est le château Bois de la Roche. Située sur une véritable péninsule de 19,6 acres, cette demeure hors du temps est aujourd’hui à vendre pour 19 M$.

Inspirée des châteaux de la Loire et de l’architecture de la Renaissance française, cette remarquable propriété n’est pas aussi ancienne que ses tourelles et sa façade de pierre pourraient le laisser croire. Elle a en fait été contruite à la fin du 19e siècle par l’architecte montréalais Edward Maxwell (auteur des plans du bâtiment historique du Musée des Beaux-Arts de Montréal) pour un sénateur et homme d’affaires de l’époque, Louis Joseph Forget.

Si son vaste terrain bordant Lac des Deux-Montagnes donnerait presque l’impression que le manoir est petit, ses 37 pièces qui offrent une surface de 13 877 pieds carrés disent le contraire. À l’intérieur, on compte pas moins de huits chambres à coucher, sept salles de bain, un solarium et une piscine chauffée en plus d’une bibliothèque et plusieurs salons richement décorés de boiseries et tapisseries rappelant les châteaux anciens.

Photos: Gracieuseté, Sotheby’s International Realty

L’escalier central en chêne est d’ailleurs particulièrement imposant, bien que la maison dispose aussi d’un ascenceur pour se déplacer entre les quatre étages aménagés. À l’extérieur, le terrain donne évidemment accès au lac en plus de disposer d’un golf.

Prix demandé: 19 000 000 $

Cette propriété est présentée par Sotheby’s International Realty.

