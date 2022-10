Foire des vins et cidres d’ici du marché Jean-Talon

Marché Jean-Talon: première Foire des vins et des cidres d’ici

De bons jus québécois seront à l’honneur au marché Jean-Talon le samedi 13 août. Que vous désiriez découvrir ou affectionniez déjà nos cépages ou nos nectars acidulés ou liquoreux à la pomme, la toute première Foire des vins et cidres d’ici du marché constituera une destination épicurienne de choix le samedi 13 août.

Véritable expérience d’agrotourisme en ville, la foire sera l’occasion d’aller à la rencontre d’une quinzaine de vigneron.ne.s et de cidriculteur.trice.s, pionnier.ère.s comme artisan.e.s de la relève, et d’explorer leur univers en leur posant toutes vos questions. Dégustation(s) et secrets de préparation en perspective!

Figurent en outre au programme des conférences gratuites offertes par des professionnel.le.s qui démystifieront la viniculture et la cidriculture du Québec – on pourra boire leurs paroles, un verre à la main. La passionnée de culture culinaire Geneviève Vézina-Montplaisir, coéditrice du magazine Caribou, consacré à la scène agroalimentaire québécoise, tiendra les rênes de l’animation.

On fera donc le plein non seulement de bouteilles faisant la renommée du terroir, mais également de connaissances sur l’expertise de ces artisan.e.s de la vigne et de la pomme.

Santé aux producteur.trice.s de vins et de cidres d’ici! Boire local n’aura jamais goûté aussi bon.

13 août, de 10h à 18h

Les conférences

10h30 : Restaurateur à cidriculteur, par Vincent Dion-Lavallée (Cidrerie au Pied de Cochon)

11h30 : Les vins du Québec : 40 ans d’histoire!, par Mélanie Gore (Conseil des vins du Québec)

13h30 : Cidre 101: à la découverte des cidres du Québec, par Clémentine Gombart (Cidre du Québec)

14h30 : Cinq vérités à savoir sur les vins du Québec, par Sébastien Daoust (Vignoble les Bacchantes)

15h30 : Domaine Lafrance et l’authenticité, par Élara Girard (Domaine Lafrance)

16h30 : Démystifier les cépages, par Louis Thomas (Vignoble Domaine du Fleuve)

Les exposants

Vins

Domaine du Cap

Domaine l’Espiègle

Vignoble les Farfelus

Vignoble 1292

Fragments

Vignoble les Bacchantes

Vignoble Domaine du Fleuve



Cidres

La Capsule Temporelle

Domaine Lafrance

Cidre Sauvageon

Cidre Intrus

Cidrerie au Pied de Cochon

La Cidrerie d’un Hectare

Autour de la Pomme