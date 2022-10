La sauce à spaghetti de Marina Orsini

Marina Orsini a beau avoir enchaîné quelques émissions de cuisine (5 chefs dans ma cuisine, Marina Orsini à Radio-Canada), elle ne nous avait jamais fait part de ses recettes… Jusqu’ici. Avec Gourmande! Mes recettes de famille, entre récit biographique et livre de cuisine, elle nous sert une bonne dose de réconfort parsemé d’anecdotes familiales et d’influences italiennes, et même sa recette de sauce à spaghetti, la favorite de son fils Thomas, qu’on vous transmet ici.

«Mon fiston peut en manger littéralement trois jours d’affilée, écrit Marina. Il en mange même au petit déjeuner le matin (matin qui, dans la vie d’un ado, commence toujours vers midi, comme vous le savez probablement déjà)!»

INGRÉDIENTS

½ tasse (125 ml) de beurre

¼ tasse (60 ml) ou plus d’huile d’olive

2 gros oignons, hachés

3 carottes moyennes, en petits cubes

4 branches de céleri, en petits cubes

2 poivrons verts, en petits cubes

¾ lb (375 g) de bœuf haché

¾ lb (375 g) de veau haché

¾ lb (375 g) de porc haché

3 c. à soupe (45 ml) d’un mélange d’épices italiennes maison (voir recette en page 225) ou du commerce

3 feuilles de laurier

1 à 1 ½ tasse (250 à 375 ml) d’eau bouillante

3 boîtes de 24 oz (680 ml) de tomates aux épices italiennes

1 boîte de 5,5 oz (156 ml) de pâte de tomates à l’ail

1 tasse (250 ml) de fromage parmesan, finement râpé

1 tasse (250 ml) de chapelure italienne

PRÉPARATION

Dans un grand chaudron à feu moyen-­vif, faire fondre le beurre avec une bonne rasade d’huile d’olive. Ajouter les légumes et faire suer pendant 8 minutes. Ajouter les viandes, et cuire pendant 10 minutes. Assaisonner avec les épices italiennes et les feuilles de laurier. Verser l’eau bouillante pour couvrir, puis laisser cuire 10 minutes. Ajouter les 3 boîtes de tomates et la pâte de tomates. Bien remuer. Ajouter le fromage parmesan et la chapelure. Laisser mijoter à feu doux pendant 2 heures, tout en brassant régulièrement pour éviter que le fond colle. Servir sur vos pâtes favorites. Pour gâter vos invités, vous pourriez ajouter des polpettes dans la sauce à mi-­cuisson!

Pour gagner un temps fou, je remplace les légumes frais par 750 g de légumes surgelés et déjà coupés.

Cette recette est issue du livre Gourmande! Mes recettes de famille publié aux Éditions Québec Amérique. (248 pages; 39,95$)