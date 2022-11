Comment cuisiner un oeuf sans en gaspiller la moitié?

Manger du «vieux» a-t-il ses avantages? Eh bien oui!

Évidemment, je ne parle pas des aliments qui périssent rapidement comme les viandes, les poissons ou les vieux fonds d’houmous! J’entends ici les légumes ratatinés, les fromages qui gagnent en saveur et les œufs qui s’écaillent bien mieux lorsqu’ils ont quelques semaines. C’est d’ailleurs le meilleur exemple pour démontrer que parfois, notre vieux stock, c’est le meilleur.

En Europe, les œufs s’achètent hors frigo, car ils n’ont pas été nettoyés de façon industrielle comme l’exigent les normes nord-américaines. Ainsi, on ne retire pas leur couche de protection naturelle qui leur permet de se conserver quelques jours, voire quelques semaines hors frigo. On s’entend, on ne devrait pas acheter une douzaine pour la faire patienter pendant des semaines dans le frigo. Mais personnellement, j’aime bien en acheter deux cartons à la fois : le premier pour mes petits oeufs du matin ou mes recettes, le deuxième que je garderai pour la cuisson des œufs durs.

Écailler un oeuf dur, c’est comme une punition, surtout s’il est frais. La membrane ne s’étant pas détachée, le blanc reste collé sur la coquille et on assiste ici à un massacre culinaire.

Mais quand les oeufs sont «vieux» (lire ici moins frais, pas impropres à la consommation) on en gaspille beaucoup moins. L’oeuf complet se détache sans effort.



Mon autre petit truc? Les faire cuire à la vapeur! Par souci d’économie énergétique, je fais cuire du riz avec un petit panier rempli d’oeufs au-dessus. Une cuisson, deux recettes! Parfait pour préparer les lunchs vite fait.

Je ne sais pas pourquoi, mais les oeufs vapeur, même s’ils sont encore frais, s’écaillent plus facilement.

Maintenant vous savez comment cuir des oeufs durs sans en gaspiller la moitié!