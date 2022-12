Biscottis aux amandes et au fenouil

Craquant ou trempé dans un café, le biscotti est l’accompagnement rêvé pour le café de l’après-midi. La touche de fenouil avive et bonifie les saveurs du mélange. (Rendement : environ 16 biscottis)

INGRÉDIENTS

75 g (1⁄2 tasse) d’amandes entières crues

140 g (1 tasse) de farine tout usage

100 g (1⁄2 tasse) de sucre blanc

1 c. à thé de graines de fenouil, concassées légèrement

1⁄2 c. à thé de poudre à pâte

1⁄4 c. à thé de sel casher

1 œuf

55 g (1⁄4 tasse) de beurre non salé, fondu et tiédi

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Répartir les amandes sur une plaque. Griller au centre du four pendant 10 minutes. Laisser tiédir.

3. Régler la température du four à 160 °C (325 °F).

4. Dans un bol, mélanger au fouet la farine, le sucre, le fenouil, la poudre à pâte et le sel.

5. Dans un autre bol, mélanger au fouet l’œuf et le beurre tiède. À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer les ingrédients secs et les amandes. (La pâte sera collante.)

6. Sur une plaque tapissée de papier parchemin, former 1 bûche lisse de 25 à 30cm (10 à 12 po) de long avec la pâte.

7. Cuire la bûche au centre du four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. Laisser tiédir 5 minutes.

8. Retirer la bûche de la plaque et la déposer sur un plan de travail pour la couper, alors qu’elle est encore chaude, en tranches de 2 cm (3⁄4 po) d’épaisseur (voir Note). Déposer les tranches sur la plaque en les espaçant.

9. Cuire les biscuits 10 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Laisser refroidir complètement.

Truc de pro : Utilisez un couteau à pain pour couper facilement la bûche de pâte en tranches. Entaillez d’abord légèrement la surface, puis coupez une tranche d’un seul coup afin de ne pas trop casser les biscuits.

Cette recette est issue du livre de recettes Café : le connaître, le cuisiner, l’apprécier de Didier Reolon et Kareen Grondin publié aux Éditions La Presse. (208 pages; 39,95$)