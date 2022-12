De bonnes bulles québécoises pour les Fêtes

Avec la saison des repas festifs qui est à nos portes, nous vous proposons nos coups de cœur en matière de vins mousseux pour célébrer la fin de l’année 2022 en grand.



Les bulles sont toujours rassembleuses, qu’il s’agisse de vins mousseux issus de méthodes traditionnelles ou de pétillants naturels, de blancs, de rosés ou même de rouges, d’extrabruts ou de demi-secs.

Et étant de nature festive, les Québécois n’ont évidemment pas mis de côté cette boisson, de plus en plus consommée dans le monde. C’est qu’en plus le vin effervescent n’est pas seulement un produit conçu pour célébrer. Il accompagne aussi bien les plats et les desserts!

Voici trois bouteilles de chez nous que vous voudrez garder sur la table toute la soirée.

Le Brut du Vignoble de l’Orpailleur: Vin effervescent en méthode traditionnelle champenoise issu des cépages Seyval blanc et Vidal. Il dégage au nez des arômes bien présents de pamplemousse rose pour ensuite laisser place à une bulle fine, mais présente. Il est idéal pour vos événements festifs de toutes sortes!

30$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

Brut rosé du Vignoble Château Taillefer Lafon: Vin rosé effervescent élaboré en méthode champenoise dans la région de Deux-Montagnes. Ses arômes de fruits rouges et d’épices suivis d’une bulle fine et persistante font de ce vin un produit élégant qui n’a rien à envier à ce qui se fait dans la région de Champagne.

32$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.

La vie en bulles 2020 du Vignoble Ste-Angélique: Vin effervescent brut élaboré en méthode traditionnelle avec un élevage sur lattes pendant 12 mois. Issu des cépages Frontenac gris, St-Pépin et Adalmiina, il dégage des arômes de fleurs blanches et d’agrumes. Idéal pour l’apéro ou pour accompagner un plateau de fruits de mer!

41$ – Disponible en ligne et dans quelques commerces spécialisés.