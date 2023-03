Une relâche gourmande dans les montagnes, à Whistler 

Si vous faites partie des Québécois.es qui profitent de la semaine de relâche pour dévaler les pentes à Whistler, en Colombie-Britannique, sachez que les sports de glisse et les paysages vus des montagnes ne sont pas les seuls attraits de la région: la gastronomie en est un aussi.

Métro s’est aventuré de l’autre côté du pays pour dénicher les meilleures tables de la ville située au nord de Vancouver, qu’on y soit pour du ski durant l’hiver ou pour du vélo de montagne au cours de l’été. On garantit les bonnes adresses, mais pas le ventre léger prêt à relever des défis sportifs!

Seul établissement de Whistler qui figure dans la fameuse liste des 100 meilleurs restaurants canadiens, le Bearfoot Bistro mise sur la cuisine de la cheffe Melissa Craig, qui y est depuis plus de 20 ans. Les plats gastronomiques sont inspirés de la Colombie-Britannique, avec moult poissons et fruits de mer, mais ont souvent une petite note internationale qui surprend le palais en invitant tantôt du safran, tantôt de l’anis dans l’assiette. Plus qu’un excellent repas bien arrosé (prenez les accords suggérés et remerciez-nous!), l’endroit nous propose de vivre une expérience mémorable. Allez sabrer le champagne dans l’impressionnante cave à vin (qu’on peut aussi réserver pour y manger), buvez de la vodka dans une pièce à -30 et voyez votre crème glacée geler devant vos yeux grâce à l’azote liquide.

Dans l’hôtel Listel, au 4121 Village Green, Whistler

The Raven Room

Bar à cocktails d’abord, The Raven Room comble sa promesse en matière de drinks et surprend avec ses plats. À boire, on se fait vite convaincre par la margarita Midnight in Oaxaca, qui combine mezcal de qualité, liqueur de piment Ancho Reyes, agave et sel fumé, ou on se laisse surprendre par une création complètement inusitée comme le Loose Morels, où le Hennessy VS est sublimé par des arômes de champignon, d’huile verte, de teinture umami et de sirop de pain. Pour manger, on n’est pas en reste, que l’on choisisse une proposition typique des brasseries comme les tartares et le filet mignon ou que l’on opte pour un plat plus audacieux, comme la sopa azteca et la morue avec polenta.

Dans l’hôtel Pan Pacific Whistler Village Centre, au 4299 Blackcomb Way, Whistler

Christine’s On Blackcomb

Préparez-vous à manger avec une vue inégalable. Situé sur la montagne Blackcomb, un des deux sommets accessibles par gondole où se sont tenues les compétitions des Jeux olympiques de 2010, Christine’s émerge de la nature et des pentes avec sa cuisine éclectique. Devant le panorama, on déguste ceviche, burrata, aloo chaat (pommes de terre sautées à l’indienne), curry, côtes levées ou steak de thon. Visiblement habituée à composer avec des appétits dépendant du sport, l’équipe fait une belle place aux protéines pour des plats pas trop lourds et on ne peut plus nourrissants. On ne veut tout de même pas dévaler les pentes en roulant!

Sur la montagne, accessible par les gondoles au 4545 Blackcomb Way, Whistler

Araxi

Ouvert depuis 40 ans, Araxi est la place où aller manger des huîtres et du caviar. L’exceptionnel service tiré tout droit de la tradition française n’est qu’un plus devant cette orgie de poissons et de fruits de mer qui nous est proposée. Mais l’offre dépasse les océans: gibier, canard, tataki de bison ou parfait de foie gras sauront combler les adeptes de viande, tandis que les végés trouveront leur bonheur dans le risotto garni de noix et d’herbes. L’actuel directeur culinaire, James Walt, en poste depuis 25 ans, a été nommé meilleur chef de Whistler par le Pique Newsmagazine et a été intronisé au British Columbia Restaurant Association Hall of Fame en 2011. Rien de moins!

Dans l’hôtel Blackcomb Lodge, au 110-4222 Village Square, Whistler

