Pourquoi le popcorn du cinéma est-il si bon? 

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le popcorn du cinéma est aussi bon et pourquoi celui fait à la maison, est aussi…décevant? Le directeur des opérations des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, Alain Langlois, répond à toutes nos questions.

Premièrement, quels sont les ingrédients du maïs soufflé au cinéma?

«Des grains de maïs, de l’huile et du sel», nous répond simplement Alain Langlois. Mais attention! Pas n’importe quel sel. C’est du sel flavacol, «un sel jaune très très salé», explique-t-il. Et pour le dosage, elle est écrite sur les machines, puisque cela dépend de leur grosseur.

Pourquoi la température du popcorn au cinéma est-elle toujours parfaite?

Comme pour le goût, le secret d’une cuisson parfaite réside dans une machine de qualité, selon lui : «Dans le chaudron de la machine où on met les grains, il y a plusieurs éléments chauffants qui chauffent jusqu’à 385 degrés pour faire éclater le maïs. C’est tellement chaud que tous les grains éclatent, contrairement au four micro-ondes, où c’est plus inégal».

Pourquoi il goûte assez semblable dans tous les cinémas?

«Car la plupart des cinémas du Québec s’équipent chez le même fournisseur nommé Cretors, autant pour les machines que les ingrédients».

Mais, si vous êtes chanceux.ses, les employé.e.s peuvent tricher pour s’adapter à vos goûts : «Il y en a qui trichent. On peut parfois mettre un peu plus de sel ou pas de sel selon les envies des clients. Étant donné que c’est environ deux minutes pour faire une fournée, on peut parfois accommoder».

Combien peuvent coûter les machines utilisées dans les cinémas?

«Cela varie entre 8000$ et 20 000$». Les tailles des machines les plus larges étant entre 20 et 60 Oz.

Est-ce qu’on peut se procurer des machines à popcorn du cinéma pour la maison?

Oui! Mais c’est coûteux, évidemment. Le site de Cretor est accessible à toustes et vend des machines de 6 à 16 Oz pour environ 800$ à 1200$.

D’ailleurs, parlant de coût, Alain Langlois explique que le prix des grains a plus que doublé depuis le début de la pandémie. Et ça, c’est sans compter le prix des autres ingrédients, ce qui explique pourquoi vous payez votre popcorn en salles plus cher qu’avant.