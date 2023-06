Le «hamburger steak» faite poutine chez McDo

Les McDonald’s du Canada lancent aujourd’hui une poutine au bœuf et aux oignons croustillants, inspirée du « hamburger steak ».

À l’approche imminente de la fête nationale du Québec, qui sera célébrée dans divers quartiers de la métropole les 23 et 24 juin prochains, les McDonald’s du Canada ont décidé de la célébrer… avec un nouveau mets des plus décadents! S’inspirant d’un grand classique québécois, nul autre que le très raffiné «hamburger steak», la chaîne lance aujourd’hui une poutine au bœuf et aux oignons croustillants.

Bouchera-t-elle un creux durant vos partys de la Saint-Jean?