Pancakes décadents et tacos déjeuners sur le nouveau menu de L’Œufrier  

Pour célébrer son 20e anniversaire, la chaîne de resto-brunch L’Œufrier dévoile un nouveau menu estival qui inclut dix nouveaux plats et une nouvelle carte de cocktails, tout en conservant les classiques.

Parmi les nouveautés sur le menu, on trouve des bols déjeuners composés de riz, poivrons, oignons, tomates, concombres, maïs, cheddar, œufs, mayo épicée et guacamole, avec quatre options d’ajouts, soit bacon et saucisse, saumon fumé, poulet popcorn ou fromage de chèvre et chorizo.

Deux choix de tacos déjeuners sont aussi proposés: «L’Œufrier ouvre à Los Cabos» composé de deux tacos pancakes garnis d’œufs brouillés, oignons, tomates, cheddar, et bacon, servis avec guacamole et patates, et «Miguelito le célèbre», qui consiste en deux tacos pancakes garnis d’œufs brouillés, jambon, bacon et cheddar, servis avec patates et sirop d’érable.

Les dents sucrées y trouveront aussi leur compte, avec les pancakes décadents qui font aussi leur apparition: «Le guide du chômeur 2.0», trois pancakes servis avec pouding chômeur, sirop d’érable et crème glacée à la vanille; «Le tricoté serré à Plessisville», trois pancakes servis avec fraises, sirop d’érable et crème anglaise; et «L’imbécile heureux», trois pancakes servis avec bleuets, glaçage au yogourt grec et fromage à la crème, sirop d’érable et coulis de bleuets. Côté breuvages sucrés, vous pourrez goûter au «Milkshake Jos Louis», fait de crème glacée à la vanille, de lait, servi avec un Jos Louis.

Une carte de cocktails a été créée par la mixologue Asilex Rodriguez. Vous pourrez maintenant siroter un «Martini Espresso», breuvage tendance à l’heure actuelle, un «Sunrise Fruité», cocktail alcoolisé festif, ainsi qu’un «Bloody Mary», classique des cartes alcoolisées. Quatre boosters shots – le «Passion Gingembre», le «Mangue Curcuma», le «Bloody» et le «Gingembre Agrumes» – ont aussi été conçus.

Rappelons que la chaîne de restaurants a été fondée en 1995 à Laval et qu’elle comporte maintenant une quarantaine de succursales à travers la province.