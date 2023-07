La cuisine haïtienne en fête au parc Lafontaine 

La grande Foire culinaire Haïti en Folie, qui fait (re)découvrir les saveurs créoles à la métropole, aura lieu au parc Lafontaine du 29 au 30 juillet prochain dans le cadre du Festival Haïti en Folie.

Pour la quatrième édition de l’événement culinaire, des traiteurs et restaurateurs haïtiens vous donnent rendez-vous au parc afin d’élargir les horizons de vos papilles gustatives.

Au programme: ateliers et démonstrations culinaires, dégustation de plats du terroir haïtiens et de cocktails exotiques, ou encore vente de produits d’artisanat local haïtien, le tout dans une ambiance musicale festive.

Parmi les plats proposés, vous aurez l’occasion de goûter notamment la poutine créole griot de Tie-Joe BBQ, qui mélange recette québécoise et haïtienne, du griot (porc frit assaisonné), du tassot (viande de chèvre frite, épicée et assaisonnée), du fritay (viandes et légumes), du poulet créole et du pikliz (condiment qui est un mélange piquant et épicé de choux, oignons et carottes).

Parmi les restaurants et comptoirs de cuisine antillaise qui prendront part à l’événement, on retrouve Ti-Joe BBQ, Kay Toto, Foodklub, Reflet Créole, Paella Marisol, Coconut Express, Ayiti Makaya, Les Délices Glacés Freeezzz, Henriette Lee Service Traiteur et le Casse-croûte Patcheck.

Le Festival Haïti en Folie, dont la 17e édition aura lieu du 24 au 30 juillet prochain, a pour but de célébrer la culture haïtienne dans toute sa diversité et ses couleurs.

Quand et où : le 29 et 30 juillet au parc Lafontaine Heures d’ouverture : Samedi de 11h à 23h Dimanche de 11h à 21h L’entrée est gratuite La programmation complète ainsi que les horaires des activités se trouvent ici.