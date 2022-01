5 produits québécois pour sauver votre peau du froid (extrême)

Quand le vent du nord nous souffle en plein visage, la peau s’assèche, rougit, s’irrite (nous aussi!) et elle a donc tendance à plisser plus vite qu’on le voudrait. Voici quelques soins de chez nous qui feront l’effet d’un bouclier antifroid (et antiâge).

Sérum Ellagic C+ – Functionalab

Plusieurs superpouvoirs dans un même soin. Ce sérum antiâge chargé à bloc de vitamine C et d’acide hyaluronique agit directement sur l’élasticité de la peau, son rebond, et nous assure d’emprisonner l’hydratation dans l’épiderme tout au long de la journée même quand on gèle à l’extérieur.

Et comme il est aussi enrichi d’acide ellagique, on peut compter sur lui pour nous protéger du rayonnement solaire et des radicaux libres, tous deux coupables du développement de cancers de la peau et du vieillissement prématuré du minois. En le jumelant à un hydratant et à une crème solaire, on devient invincible (ou presque).

170 $ pour 30 ml – En ligne ou dans certains centres esthétiques

Crème HydraScience AHD3 – Émulsion riche – Laboratoire Dr Renaud

Plus il fait froid, plus il faut nourrir le derme. Cette émulsion hydratante juste assez veloutée enveloppe la peau d’un somptueux voile hydratant tout en agissant au sein des cellules profondes pour stimuler l’hydratation naturelle de la peau. On aime en plus son parfum floral unisexe à la fois énergisant et délicat. Vraiment un gros coup de cœur!

75,50 $ pour 50 ml – En ligne ou dans certains centres esthétiques

Crème-sérum tout-en-un antiâge apaisante Express Sensitive – IDC

Pas envie de vous casser la tête en multipliant les couches? C’est ce soin tout-en-un conçu pour peaux sensibles qu’il vous faut! Sans parfum, soyeux et enrichi de la technologie brevetée REGEN(16) de la maison, il apaise la peau irritée par le froid en plus d’agir contre les 16 signes connus du vieillissement cutané. On l’applique matin et soir sur l’ensemble du visage.

61,99 $ pour 30 ml – En rabais à 46,49 $ – En ligne et dans les pharmacies Jean Coutu

Huile nourrissante – Peau mixte – Agricol

Quand on s‘apprête à mettre le bout du nez dehors par froid extrême, on peut achever notre routine d’hydratation par une huile. On craque pour celle de l’entreprise québécoise Agricol conçue pour peau mixte. Elle est composée d’huiles végétales, dont les ultrahydratantes huiles d’argan et de jojoba. Sa texture demeure légère et permet une absorption rapide, sans laisser d’effet graisseux. Le produit est en plus végane, sans OMG, ni colorant ou parfum de synthèse.

48 $ pour 30 ml – En ligne

Baume solaire minéral – GOM.MEE

Spécialisée dans les produits pour peaux réactives, de bébé notamment, GOM.MEE propose un baume solaire en bâton antiagression cutanée qu’on peut traîner dans sa poche. L’application est facile, sa texture n’est pas collante, il est hypoallergénique, il résiste à l’eau (donc à la sueur), n’est pas chimique en plus de nous protéger contre les vilains rayons solaires UVA et UVB grâce à un filtre à base d’oxyde de zinc au FPS 30. Pratique. Très pratique, même!

18,95 $ – En ligne et dans certaines pharmacies