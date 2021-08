Jouer au touriste dans sa ville

Amusant, pas chérant et étonnant ! Nos suggestions pour se sentir en vacances dans l’ouest et l’est de l’île.

OUEST

Rouler le long du canal

Une cycliste traverse le canal Lachine.

Josie Desmarais/Métro

Plan pour une parfaite journée d’été : se rendre en métro au Marché Atwater, ramasser un lunch gourmand, puis emprunter la piste cyclable qui longe le Canal de Lachine jusqu’au parc René-Lévesque, à Lachine. Une affaire d’environ 35 minutes, selon Google Maps ! Vous y attendent une vue sur les rapides du fleuve et le lac Saint-Louis, ainsi qu’un arboretum comportant quelque 70 essences d’arbres. Au 398, chemin du Canal, Lachine.

Se dépayser dans le Quartier chinois

Le Quartier chinois de Montréal.

Josie Desmarais/Métro

Injustement déserté pendant la pandémie, il mérite qu’on le redécouvre avec amour. Surtout qu’il s’agit de la destination par excellence pour : trouver des ingrédients asiatiques à bon prix dans ses épiceries, dénicher des croustilles Lay’s importées aux saveurs inusitées (supermarché G & D) et s’emplir la panse de dumplings (Mai Xiang Yuan), de bols de nouilles fumants (Nouilles de Lan Zhou), de dim sum (Restaurant Impérial, Maison Kim Fung) ou de fondue japonaise (Shabu Shabu Kagayaki). On remonte vers le nord à partir de la station Place-d’Armes, et on déambule au gré de son appétit ! À ne pas manquer : la nouvelle Oasis / Place des souhaits, où on peut s’installer pour casser la croûte.

Se prélasser au spa

Bota Bota

Après tout, le concept des vacances, c’est de relaxer, non ? On ne connaît pas beaucoup de spas urbains qui offrent un cadre aussi inusité que le Bota Bota, situé sur un bateau complètement revampé, en plein port de Montréal. À l’intersection des rues de la Commune et McGill, station Square-Victoria-OACI. Bota-bota.ca. On peut ensuite faire comme nombre de vedettes hollywoodiennes lorsqu’elles tournent en ville et marcher jusque chez Olive + Gourmando pour dévorer un de ses légendaires sandwiches. Au 351, rue Saint-Paul Ouest.

Assister à un spectacle de cirque

Philippe Nguyen

Cet été, dans un charmant espace vert compris entre les rues Bishop et Mackay, on pourra s’en mettre plein la vue grâce aux représentations circassiennes en plein air du Monastère – cabaret de cirque. Au 1439, rue Sainte-Catherine Ouest. Pour info et billets.

Zieuter la foule

Bivouac

Le tout nouveau resto-lounge Bivouac, qui surplombe la Place des festivals, est ZE endroit de choix pour observer les passants et les festivaliers pendant le 5 à 7. Dans l’hôtel Double Tree par Hilton Montréal. Au 1255, rue Jeanne-Mance.

EST

Chiller sur la Plage de l’Est

Inauguration officielle de la plage de l’est, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies.

Josie Desmarais/Métro

D’accord, le sable n’est pas aussi fin (il s’agit en fait de galets) et l’eau du fleuve pas aussi turquoise qu’à Cancun, mais cette nouvelle plage dans le quartier Pointe-aux-Trembles est parfaite pour pique-niquer, instagrammer la superbe jetée en bois, se rafraîchir dans les jeux d’eau (à défaut de pouvoir se baigner), jouer au volleyball (apportez votre ballon) et même s’initier au kayak de mer (sur réservation). Les mollets habitués peuvent s’y rendre en vélo en passant par la rue Notre-Dame et le parc de la Promenade-Bellerive, aussi un bel arrêt pour relaxer. Au 16240, rue Bureau.

Jouer aux spéléologues

Esteban Perez

Le saviez-vous ? En plein cœur du parc Pie XII, à Saint-Léonard, se cache une caverne formée il y a plus de 15 000 ans que l’on peut explorer grâce à la Société québécoise de spéléologie et ses guides. Frissons garantis… et pas qu’à cause des fascinantes formations de roche calcaire : la température moyenne y est de 5 0C ! On en profite pour aller ensuite casser la croûte au chouette resto-bar de quartier Leo’s Taproom. Accessible en autobus.

Visiter un château

Château Dufresne

Pas besoin d’aller à Québec pour ça ! Direction Hochelaga-Maisonneuve pour admirer le Château Dufresne, construit entre 1915 et 1918. Avec son extérieur de style Beaux-Arts et son intérieur faste, il témoigne de la haute bourgeoisie du début du 20e siècle. On se croirait presque en France ! Au 2929, av. Jeanne-d’Arc, station Pie IX. Question de rester dans le thème, on marche jusqu’aux Gourmandises de Marie-Antoinette pour déguster des macarons et siroter un matcha glacé. Au 4317, rue Ontario Est.

Partir en safari-photo

Anil Wasif/Unsplash

Montréal est non seulement la ville aux cent clochers, mais aussi aux cent murales. Que ce soit pour le plaisir de les découvrir ou pour avoir de superbes toiles de fond à nos photos de profil, on zoome sur cette carte qui les répertorie et on part à la chasse ! Il y en a près de la majorité des stations de métro.

Manger une poutine

Vous me direz que ça n’a rien d’exceptionnel, mais c’est pourtant une activité prisée des touristes ! Et en vacances, on se gâte, right? Pour qui n’a jamais goûté la version au poulet grillé portugais et chorizo de Ma poule mouillée, sachez qu’elle vaut amplement le détour et la file d’attente ! Au 969, rue Rachel Est.