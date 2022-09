5 conseils pour profiter du Barbecue sans danger

Il est important d'utiliser des ustensiles différents pour la viande crue et cuite, afin d'éviter une possible intoxication alimentaire.

Alors que l’été bat son plein, voici cinq conseils simples pour profiter du barbecue en sécurité.

1. Attention aux brosses métalliques

Comme pour l’état général du BBQ, une vérification régulière des brosses métalliques s’impose.

«À force d’être utilisées à répétition, les brosses à poils métalliques, très populaires pour nettoyer les grilles de barbecue, peuvent perdre des poils. Ces poils en métal, s’ils sont ingérés par accident, peuvent causer de graves risques pour la santé», explique Santé Canada dans une infolettre.

Afin de réduire tout risque liée aux brosses métalliques, il faut les vérifier leur état fréquemment pour évaluer tout dommage. Vérifiez les grilles et les aliments cuits sur le barbecue pour chercher des poils en métal qui se seraient détachés.

2. Assurez vous qu’il n’y a pas de fuite de gaz

Veillez à ce que les brûleurs ou les tubes métalliques près des brûleurs ne soient pas obstrués. Il faut également vérifier l’état des tuyaux, raccords et du joint d’étanchéité, et les faire réparer, le cas échéant.

Avant d’allumer le barbecue, assurez vous qu’il se trouve dans un lieu bien aéré, à distance sécuritaire de matières combustibles, de portes et fenêtres. Ça va de soi, mais il faut le surveiller en tout temps et ne surtout pas le déplacer lorsque la bonbonne de gaz est ouverte.

3. Utiliser des ustensiles différents

Les périodes de chaleur, surtout en présence d’humidité, sont propices au développement des bactéries. Cela augmente le risque d’intoxications alimentaires.

Pour les éviter, il est judicieux d’utiliser des ustensiles, vaisselle, et planches à découper différentes pour la viande crue et la viande cuite. Il est de même recommandé de découper viande et fruits et légumes avec des couteaux différents. Cela permet de se protéger d’une contamination croisée.

4. Bien réfrigérer la nourriture

Avant de cuire votre nourriture, il est judicieux de la laisser dans la glacière ou au réfrigérateur. Attention à ne pas la laisser en plein soleil, ou à la laisser plus d’une heure à température ambiante lors de journées chaudes. De 4 °C à 60 °C, des bactéries nocives peuvent se propager en deux heures à peine. Il est aussi important de veiller à conserver les produits d’origine animale dans le fond de la glacière, «dans des contenants ou des sacs de plastique refermables, afin d’empêcher le jus de couler sur les autres aliments», indique Santé Canada.

Une fois sur le grill, viande, poisson et fruits de mer doivent être cuits à coeur pour éviter une intoxication. Un thermomètre peut être utile pour vérifier la température de cuisson.

5. Nettoyer, nettoyer, nettoyer

Si cela semble être une évidence, il est toujours bon de le rappeler: lavez-vous bien les mains! C’est là aussi une règle d’or pour éviter la contamination croisée. Lavez-vous les mains à fond avec de l’eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes, et ce, avant et après avoir manipulé des aliments.

Il est aussi primordial de bien nettoyer les ustensiles, vaisselle et les surfaces de travail entre chaque utilisation du BBQ.

Pour les consignes de sécurité détaillées relatives à l’entretien du BBQ, consulter la page de Santé Canada à ce sujet.